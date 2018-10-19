Певца Вячеслава Добрынина госпитализировали

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Певец и композитор Вячеслав Добрынин попал в больницу, сообщил директор артиста Сергей Карпов.

Он также опроверг информацию, опубликованную в ряде СМИ и Telegram-каналов, о том, что у 72-летнего исполнителя произошел инсульт.

"Ничего страшного не случилось, все нормально, инсульта нет, немножко приболел", — сказал Карпов РИА Новости.

Добрынин написал около тысячи песен, которые исполняют звезды шоу-бизнеса. В 1996 году певец стал Народным артистом России. Он неоднократно становился лауреатом премий "Золотой граммофон", "Песня года" и других.