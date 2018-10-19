Сын Караченцова рассказал о состоянии здоровья актера

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Народный артист России Николай Караченцов продолжает лечение в больнице, он ослаб, но воспаление уходит из легких, рассказал РИА Новости сын актера Андрей.

Супруга Караченцова Людмила Поргина 4 октября сообщила РИА Новости, что ее муж уже 20 дней находится в клинике с воспалением легких.

"Пока Николай Петрович остается в больнице и продолжает лечение. С одной стороны, мы рады, что рентгеновские снимки показывают, что воспаление уходит из правого и левого легкого, а с другой, беспокоит, что он очень ослаб. И если раньше он гулял, то теперь может только сидеть. Но мы не теряем надежды и верим, что он поправится", — сказал Андрей Караченцов.

По его словам, Караченцов проходит лечение в 62-й онкологической больнице в Красногорске.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.