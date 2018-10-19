Театральные премьеры ноября: "Севильский цирюльник" и "Макбет"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Наталия Курова. В ноябре поклонников театрального искусства ждет много премьер музыкальных и драматических для взрослой публики и юного зрителя: свои новые работы представят известные крупные режиссеры и молодые таланты.

Большой театр



Большой театр откроет ноябрь шедевром Джоаккино Россини — одной из популярнейших и востребованных опер в театрах всего мира — оперой "Севильский цирюльник". Автор либретто Чезаре Стербини по одноименной комедии Пьера-Огюстена де Бомарше.

Для постановки театр пригласил драматического режиссера худрука театра им. Пушкина Евгения Писарева, который уже ставил на этой сцене в 2015 году оперу "Свадьба Фигаро", за которую был номинирован на премию "Золотая маска".

Соавтором Писарева стал известный сценограф Зиновий Марголин, с которым режиссер постоянно сотрудничает. За костюмы отвечает художник Ольга Шаишмелашвили. За дирижерский пульт встанет знаток творчества Россини Пьер Джорджо Моранди.

Премьера состоится 3 ноября на Новой сцене.

В ноябре Большой театр будет чествовать своего знаменитого певца (бас) – народного артиста России Владимира Маторина. 11 ноября состоится Гала-концерт, посвященный артисту, в котором примет участие сам юбиляр, а также народная артистка СССР Маквала Касрашвили. Маторин исполнит романсы и арии из опер — "Князь Игорь" Бородина, "Садко" Римского-Корсакова, "Борис Годунов" Мусоргского.

Мариинский театр



В ноябре в Концертном зале Мариинского театра пройдет ряд ярких музыкальных событий.

Днем 17 ноября состоится российская премьера оратории "О любви и ненависти" известного современного композитора Софии Губайдулиной в исполнении солистов и Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Это произведение написано для сопрано, тенора, баритона, баса, двух смешанных хоров и оркестра (на тексты псалмов и молитв на русском, немецком, французском и итальянском языках).

В этот же день вечером оркестр Камерата Сибири под управлением Антона Шароева исполнит малоизвестную оперу Антона Рубинштейна "Христос".

Двадцать второго ноября в Концертном зале "Мариинки" с сольным концертом выступит всемирно известная оперная дива Анна Нетребко. Аккомпанировать обладательнице одного из лучших сопрано современности будет Малкольм Мартино (фортепиано). В программе арии из всемирно известных оперных шедевров.

Двадцать пятого ноября выступит оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Оригинальные прочтения и программы, отменное звучание оркестра – то, что привлекает публику на концерты musicAeterna. Музыканты Курентзиса в этот вечер исполнят сочинения Моцарта и Малера, Стравинского и Рамо, Чайковского и Шостаковича. В программе концерта – Симфония №4 и Цикл песен "Волшебный рог мальчика" Густава Малера.

Музыкальный театр



Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, который в этом сезоне отмечает свой 100-летний юбилей, в ноябре представит две премьеры – оперу "Фрау Шиндлер" и балет "Чайка".

Мировую премьеру камерной версии оперы "Фрау Шиндлер" Томаса Морса – одного из популярных в США авторов музыки для кино — Музыкальный театр представит 14 ноября. Опера, вдохновленная легендарным фильмом Спилберга "Список Шиндлера", написана по заказу Государственного театра на Гертнерплац в Мюнхене. Она рассказывает историю Эмили Шиндлер, жены Оскара Шиндлера, помогавшей своему мужу в спасении тысячи евреев во время Второй мировой войны.

"Это огромная ответственность. Я каждый день спрашивал себя, имею ли я право касаться столь серьезной темы? История Эмили Шиндлер скорее психологическая, чем историческая, и это дает возможность лучше понять людей того времени, почувствовать как они воспринимали страшный ход окружающих их вещей", – писал Морс.

Для постановки оперы театр пригласил кинорежиссера и драматурга Владимира Аленикова. Он вместе с автором либретто специально для постановки в Музыкальном театре готовил перевод текста на русский язык. Вместе с режиссером над спектаклем работали сценограф Семен Пастух и художник по костюмам Галина Соловьева. Музыкальный руководитель и дирижер — Тимур Зангиев.

Театр возобновляет знаменитую "Чайку" выдающегося хореографа Джона Ноймайера, которая вошла в историю новейшего балетного театра России, как одно из самых ярких событий. В спектакле звучит музыка Чайковского, Скрябина, Шостаковича и Эвелин Гленни. В этом балете, как и в других творениях Ноймайера – "Анна Каренина", "Татьяна" — чувствуется любовь хореографа и глубокое знание русской литературы. Премьера возобновленного спектакля "Чайка" состоится 22 ноября.

Театр им. Ермоловой

Московский театр им. Ермоловой в ноябре представит, наконец, спектакль "Макбет" по трагедии Шекспира, где в заглавной роли выступит народный артист России Олег Меньшиков.

"Макбет" — это спектакль, работа над которым началась давно. Но за какое-то время до премьеры я не закрыл, а остановил репетиции. После паузы я приступил к репетициям сам. Вначале думал, что смогу быстро справиться с материалом, но потом выяснилось, что с Шекспиром быстро не бывает. Мы занимались поиском устраивающего нас перевода, созданием новой сценической композиции. "Макбет" — это мой личный вызов себе", — сказал Меньшиков.

Два генерала Макбет и Банко встречают ведьм, которые предсказывают им будущее. Макбету обещают, что он станет новым королем. Но на пути Макбета к трону – предательство, убийства, кровь.

"Макбет" — это великая трагедия о жажде власти и предательстве, свершенном ради ее достижения, о природе человека и о самой жизни. "Макбет"- одно из самых знаменитых произведений английского гения, которое и четыре века спустя притягивает к себе внимание, экранизируется и оживает на театральных подмостках. Сколько существует постановок "Макбета", столько и трактовок. Ермоловский театр представит свой взгляд на эту пьесу.

Как известно, в шекспировском театре все женские роли исполняли мужчины, и Ермоловский театр решил повторить этот опыт.

Вместе с режиссером над постановкой работали: сценограф Мария Митрофанова, художник по костюмам Евгения Панфилова, хореограф Альберт Альбертс. В спектакле заняты: Олег Меньшиков, Георгий Назаренко, Никита Татаренков и другие.

Премьерные показы пройдут 3,4,20 и 21 ноября.

Вахтанговский театр



В ноябре на Новой сцене Вахтанговского театра состоится премьера спектакля "Брюсов переулок". Автор пьесы и режиссер Андрей Максимов. Вместе с ним над постановкой работали: художник Максим Обрезков, композитор Фаустас Латенас, хореограф Татьяна Докунина. В ролях: Ольга Тумайкина, Игорь Карташев, Юрий Поляк, Екатерина Крамзина и Витайлис Семеновс.

Эта пьеса – фантазия по произведениям поэта Валерия Брюсова. "Я люблю творчество Валерия Брюсова. Причем, прозу больше чем стихи. Я люблю его странность и таинственность. Невероятное сочетание детективного сюжета (наша история начинается с убийства), мелодрамы (одну женщину любят двое мужчин, а тут еще влюбляется третий) и глубокого философского отношения к жизни… В его прозе есть необъяснимая тайна и необъяснимая же притягательность. Философ-фантазер… такое в мировой литературе встречается не часто", — признается Максимов.

"Брюсов переулок" — спектакль музыкальный, его герои танцуют, поют. "Для меня огромная честь, что музыку к постановке написал один их лучших современных композиторов Фаустас Латенас", — отметил Максимов.

По словам режиссера, все вместе – Фаустас Латенас, Максим Обрезков, который создал удивительный мир на сцене, Татьяна Докунина, автор особой пластики спектакля, пытались выразить любовь к Валерию Брюсову.

Премьера "Брюсова переулка" состоится 22 ноября на Новой сценке театра им. Вахтангова.

Малый театр



Малый театр в ноябре приготовил подарок для своих юных зрителей – спектакль "Сказка о царе Салтане" Александра Пушкина. Эта сказка украшала репертуар Малого театра с 1999 года в постановке Виталия Иванова. После закрытия основного здания на капитальный ремонт, спектакль ушел в запас. А сейчас, когда историческая сцена заработала в полную силу, решено было возобновить постановку, сохранив общую концепцию, но полностью обновив декорации и сменив актерский ансамбль.

Виталий Иванов — режиссер всех детских спектаклей в Малом театре.

"Мой любимый зритель – это малыш до 6 лет. И тут я выбирал сказку, которая будет интересна с одной стороны малышам, а с другой – зрителю любого возраста. Ведь и родители иногда смотрят сказки и радуются не меньше своих детей. Мой выбор пал на "Сказку о царе Салтане". И мне кажется, что у нас все получилось", — признался режиссер.

Иванов сказал, что будет рад видеть на спектакле тех бабушек и дедушек, которые были на премьере в 1999 году, но теперь уже с внуками. "Я уверен, что и современные дети будут смотреть эту сказку сердцем. Ведь волшебство и фантазии очищают душу и делают людей счастливыми", — подчеркнул режиссер.

Сценография спектакля была придумана художником Александром Глазуновым. Необыкновенной сказочной мозаикой, буквально сотканной из множества ярких фрагментов, автор отдал дань великому иллюстратору Ивану Билибину.

Полностью обновлен актерский ансамбль, в состав которого вошла талантливая молодежь Малого театра.

МХТ им. Чехова

Художественный театр, мощно начавший новый сезон — прошли уже две премьеры – "Человек из рыбы" Бутусова и "Сережа" Крымова, в ноябре представит работу известного режиссера, а теперь и художественного руководителя театра "Практика" Марины Брусникиной.

В последнее время Брусникина работает только с современной драматургией и прозой. И на этот раз она ставит спектакль по пьесе современной и одной из самых востребованных сегодня драматургов Юлии Тупикиной "Офелия боится воды".

"Эту пьесу мне предложил театр еще при Олеге Павловиче. И когда пришел в МХТ Сергей Васильевич Женовач, то пересматривая планы, он не отменил этот проект и всячески поддерживал меня во время работы", — рассказала РИА Новости Брусникина.

По словам режиссера, пьеса Тупикиной — с хорошими характерами, прекрасным юмором. Она о современной семье, где кипят настоящие шекспировские страсти. "Это разговор о вечном стремлении к чему-то прекрасному, к истинной любви и счастью, к заданной Шекспиром высоте взаимоотношений, страстей и драм", — подчеркнула Брусникина.

Вместе с режиссером над постановкой работала художник Нана Абдрашитова. В спектакле заняты: Наталья Тенякова, Дарья Юрская, Игорь Золотовицкий, Олег Тополянский, Наталья Рогожкина и Павел Филиппов.

Фестиваль им. Юлиана Ситковецкого

В Большом зале Московской консерватории 30 октября, 7 и 28 ноября пройдут три концерта в рамках фестиваля им. Юлиана Ситковецкого "Скрипач на все времена". На фестивале выступят прославленные скрипачи: Арабелла Штайнбахер (Германия), Клара Джуми Кан (Корея-Германия), Массима Кварта (Италия), выдающийся альтист Юрий Башмет, а также известные камерные коллективы "Солисты Венеции" и "Солисты Москвы".

В день открытия фестиваля на сцену выйдет легендарный итальянский коллектив "Солисты Венеции" (I Solisti Veneti). Один из самых известных камерных оркестров мира был основан дирижером Клаудио Шимоне в 1959 году. С тех пор оркестр дал около 6 тысяч концертов в более чем 90 странах, записал более 350 дисков.

Программа, которую итальянский коллектив представит в Москве, будет посвящена 150-летию Джоакино Россини. Само же выступление – памяти основателя и бессменного дирижера оркестра Клаудио Шимоне, скончавшегося в сентябре 2018 года.

На втором концерте фестиваля 7 ноября в день рождения Ситковецкого, будут солировать знаменитые скрипачи – Клара Джуми Кан, Массимо Кварта и Валерия Абрамова, которые выступят с "Солистами Москвы" под управлением Башмета. В программе: сочинения Мендельсона, Паганини, Равеля и Чайковского.

Заключительный концерт 28 ноября пройдет в формате MOZART-NIGHT. Ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Башмета исполнят "Маленькую серенаду" и Концерт №5 Моцарта. Солировать в Концерте будет прославленная скрипачка Арабелла Штайнбахер, которая играет на скрипке работы Антонио Страдивари, предоставленной Nippon Music Foundation.

Вселенная — Светланов

Еще один уникальный фестиваль "Вселенная – Светланов!" с подзаголовком "безумный уикенд" также состоится в Московской консерватории. Фестиваля такого формата в Москве еще не было.

За два воскресных дня 10 и 11 ноября в честь выдающегося дирижера, композитора, пианиста Евгения Светланова во всех четырех залах консерватории пройдет 13 концертов с участием 350 музыкантов. С утра до поздней ночи в эти дни будут идти концерты, мастер-классы, выставки, видео-просмотры, творческие встречи. Все концерты небольшие по продолжительности, поэтому гости фестиваля успеют побывать на нескольких, а при особом желании – на всех!

Каждый концерт имеет свой номер, название, историю. К примеру, Концерт №13, который состоится 11 ноября в БЗК, называется "Несостоявшаяся встреча". В исполнении известного пианиста-виртуоза Бориса Березовского прозвучит Первый концерт Чайковского, который он исполнит без дирижера. Предыстория такова – Концерт Березовского именно с этой программой должен был состояться вместе с маэстро Светлановым 5 мая 2002 года, но 3 мая дирижер покинул этот мир. Их встреча не состоялась.

В фойе Большого зала пройдут бесплатные концерты, в зале Мясковского – с билетом на любой концерт можно будет посмотреть фильмы о Светланове и записи его выступлений. В Рахманиновском – расположится "Уголок воспоминаний", где известные музыканты будут делиться своими воспоминаниями о маэстро.

В фестивале примут участие такие музыкальные звезды, как Александр Князев и Александр Рудин/ (виолончель), Вадим Репин и Дмитрий Махтин (скрипка),Борис Березовский, Ярон Эрман, Джулия Чичильяно и Андрей Коробейников (фортепиано), Эллина Пак (альт), Петр Мигунов (бас), Богдан Волков (тенор), Екатерина Морозова (сопрано), Андреа Фаллико (кларнет). За дирижерский пульт встанут лауреаты Конкурса им. Светланова.

Главная идея фестиваля – создать портрет великого музыканта через музыку, которую он любил и музыкантов, с которыми он сотрудничал.