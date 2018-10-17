МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Звезда кинохита "1+1", французский актер Франсуа Клюзе не понимает, в связи с чем фильму Николя Ванье "Как прогулять школу с пользой" в России может быть присвоен рейтинг "16+".

Актер приехал в Москву представить фильм, в котором он сыграл одну из главных ролей – браконьера Тотоша. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Пионер", прокатывающей картину, Минкультуры планирует дать фильму возрастное ограничение "16+". На постере фильма, который выходит в прокат 25 октября, ранее был заявлен рейтинг "6+". Комментариями Минкультуры РИА Новости пока не располагает.

"Я не представляю, с чем может быть связано такое решение. Это семейный добрый фильм о том, каким должен быть мир. Его можно и нужно смотреть детям", — сказал РИА Новости Клюзе.

Фильм рассказывает историю мальчика Поля, который приезжает с тетей на каникулы в графское поместье. Там он подружился с браконьером Тотошем, который учит его рыбачить и охотиться. В одной из сцен Тотош угощает мальчика вином, как настоящего мужчину, он возвращается домой пьяным и Полю сильно попадает от его тети.