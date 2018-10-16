Кустурица войдет в президиум Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Избранный член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины (БиГ) и уходящий президент Республики Сербской (РС) БиГ Милорад Додик сообщил, что назначит прославленного режиссера Эмира Кустурицу своим советником на новом посту.
Согласно данным со 100% участков в РС членом президиума от сербов стал Милорад Додик с 53,89% голосов.
"Первым моим шагом в Сараево будет назначение режиссера Эмира Кустурицы своим советником… Мой кабинет члена президиума будет в муниципалитете Восточное Сараево – административном центре Республики Сербской. Там и буду выполнять свои функции, а в президиум поеду при условии появления флага Республики Сербской над входом, иначе — только по видеосвязи", — цитирует Додика Радио и телевидение РС.
Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.
Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.