Кустурица войдет в президиум Боснии и Герцеговины

БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Избранный член президиума (коллективного главы государства) Боснии и Герцеговины (БиГ) и уходящий президент Республики Сербской (РС) БиГ Милорад Додик сообщил, что назначит прославленного режиссера Эмира Кустурицу своим советником на новом посту.

Граждане Боснии и Герцеговины выбирали 7 октября трех членов президиума, депутатов парламента страны и заксобраний двух составляющих ее частей, а также местных представительных органов власти из всего 7,5 тысячи кандидатов. Избирком БиГ зарегистрировал 3,35 миллиона граждан с правом голоса. Голосование проходило на 5 тысячах 794 участках и 314 передвижных пунктах.

Согласно данным со 100% участков в РС членом президиума от сербов стал Милорад Додик с 53,89% голосов.

"Первым моим шагом в Сараево будет назначение режиссера Эмира Кустурицы своим советником… Мой кабинет члена президиума будет в муниципалитете Восточное Сараево – административном центре Республики Сербской. Там и буду выполнять свои функции, а в президиум поеду при условии появления флага Республики Сербской над входом, иначе — только по видеосвязи", — цитирует Додика Радио и телевидение РС.

Победа двух других кандидатов в члены президиума – Желько Комшича от хорватов и Шефика Джаферовича от бошняков (славян-мусульман) также очевидна, однако избирком обработал данные с 99,94% участков в хорватско-мусульманской Федерации БиГ и пока результаты не окончательные.

Босния и Герцеговина 21 ноября отметит 23-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и мусульманами 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.

Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.