Райдер Стинга для выступления в Екатеринбурге включает комнату для йоги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Британский певец Стинг, который даст концерт в Екатеринбурге, указал в райдере, что ему нужна черная комната для занятий йогой, сообщил журналистам в понедельник организатор концертов Стинга в Екатеринбурге и Казани Иван Гомельский.

Екатеринбург станет первым городом России в гастрольном графике певца. Стинг выступит на сцене "Екатеринбург-ЭКСПО" 5 ноября. Вместе с ямайским регги-исполнителем Шэгги они представят новый регги-альбом "44/876".

"Нормальный райдер, человеческий. Он же йог, у него медитация, черная комната. Репетиция, потом час у него полностью черная комната", — сказал Гомельский в ответ на просьбу рассказать о райдере певца.

Он добавил, что Стинг привезет свою кухню и личного повара. "Продукты повар закупает здесь, в Екатеринбурге. Повар едет с переводчиком. Повар — тетушка Чарли, мы ее знаем. Готовит очень вкусно, прямо нереально. Главное, русских кормит тоже. Очень вкусно, нам нравится", — признался организатор концертов Стинга.

Гомельский заявил, что, помимо нового материала, Стинг обязательно исполнит свои хиты, которых так ждут его поклонники. По его словам, на концерте в Екатеринбурге организаторы ждут около 10 тысяч зрителей.