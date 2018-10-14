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Культура

Эксперт рассказала о росте интереса к российским мультфильмам за рубежом

(обновлено: 18:55 14.10.2018)
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© Предоставлено пресс-службой СоюзмультфильмаКадр из мультфильма Простоквашино(2018). Архивное фотоКадр из мультфильма Простоквашино(2018). Архивное фото
© Предоставлено пресс-службой Союзмультфильма

КАНН (Франция), 14 окт — РИА Новости. Более ста анимационных проектов представлены на рынке детского контента MIPJunior в Канне, интерес зарубежных закупщиков к российским мультфильмам растёт, заявила РИА Новости модератор презентации анимационных проектов Made in Russia, гендиректор компании "Экспоконтент", официальный представитель Reed Midem в России, Украине и странах СНГ Александра Модестова.

Денис Чернов, ведущий режиссёр студии Петербург и проекта Смешарики
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Анна Галкина
Создатель "Смешариков" рассказал, какими будут новые серии проекта
В субботу во французском Канне открылся MIPJunior, предваряющий крупную международную ярмарку телевизионного контента MIPCOM, которая начнёт свою работу 15 октября. Всего на MIPJunior ожидается 1600 делегатов из 70 стран, на MIPCOM – около 13800 участников из 110 стран. В воскресенье состоялась презентация российских анимационных проектов.

"Если собрать все цифры в совокупности, я думаю, больше ста проектов (представлены на MIPJunior —ред.). Они разные: есть новые, есть старые, давно полюбившиеся зрителям", — сказала Модестова.

В числе представленных на MIPJunior компаний — Wizart, "Рики", анимационная студия "Паровоз", "Мастерфильм", "АА Студио", "Project First", "Союзмультфильм", который привез на Лазурный берег семь новых проектов, в том числе новое "Простоквашино". В субботу "СТС Медиа" и кинокомпания СТВ представили в Канне мультсериал "Царевны".

Кадр из мультфильма Возвращение в Простоквашино, серия 4
© Союзмультфильм (2018)
Продолжение "Простоквашино" оказалось в лидерах телеэфира
По ее словам, в последние годы интерес зарубежной аудитории к российскому анимационному контенту растёт. "Тренд конкретно этого рынка — все хотят себе что-нибудь русское… Особенно французы очень активно ведут переговоры с русскими компаниями", — сообщила она, отметив, что информация о заключённых контрактах между российскими и зарубежными компаниями будет обнародована после завершения телевизионной ярмарки и анализа данных.

"При том, что успехов уже много, мы все равно на начальном этапе. Но я думаю, что нас ожидает большое анимационное будущее, потому что качество и разнообразие техник, сюжетов, возрастных аудиторий, на которые эти продукты нацелены, мне кажется, обещает нам хорошие перспективы", — добавила собеседница агентства.

Кадр из мультфильма Аленький цветочек, обработанный нейросетью DeepHD
© "Яндекс"
Нейросети "Яндекса" пересняли лучшие советские мультфильмы в FullHD
Очень важно, чтобы государство не прекращало поддержу в этой области, подчеркнула собеседница агентства. "У нас есть два стенда, объединённых для компаний, которые приезжают из России и участвуют в работе рынка. Это стенд Made in Russia и второй стенд — это "Роскино", который, в свою очередь, поддерживает министерство культуры", — отметила она.

На вопрос о месте РФ на анимационном рынке Модестова заявила: "Мы стали видимы, это важно. Но пока мы точно не в топе". Вместе с тем она отметила высокий уровень российских проектов. "Где-то можно понять, что это русская анимация, когда она авторская, а где-то — это топ-уровень с международными сценаристами, с международными специалистами", — сказала эксперт.

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