Польский посол в России посмертно наградил участника восстания в Собиборе

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк вручил высокую польскую государственную награду – Кавалерский крест ордена "За заслуги перед республикой Польша" — активному участнику восстания в лагере смерти Собибор Алексею Вайцену, награда вручена посмертно, ее получил внук героя, передает корреспондент РИА Новости.

Сам Вайцен скончался в январе 2015 года в возрасте 92 лет.

Его внук Александр рассказал РИА Новости, что Алексей Вайцен попал в концлагерь Собибор в звании рядового, на тот момент ему был 21 год. Он провел в лагере до восстания год и пять месяцев. "Его взяли в активную группу, потому что он был молодой и подвижный парень. К тому же хорошо знал польский и немецкий языки, что могло быть полезно", — рассказал Александр РИА Новости.

В момент восстания заданием Алексея было вскрыть немецкий склад с оружием надзирателей. "Это, правда, не вышло — склад хорошо охранялся вахманами (надзирателями-бандеровцами)", — добавил он.

Потом Алексей Вайцен участвовал в стычках на территории Собибора, правда, после войны никогда не рассказывал, скольких врагов ему удалось ликвидировать. "Никогда не говорил, не любил вспоминать", — признался внук.

Вайцен прикрывал уход из концлагеря узников и покинул территорию "Собибора" одним из последних. Окончание войны Вайцен встретил в звании старшины.

"Для нас, поляков, лагеря, в том числе лагеря смерти, — самое кошмарное наследие Второй мировой войны. Но одновременно это немецкое достояние для нас является задачей и вызовом… Мы обязаны эти места памяти сохранить для того, чтобы нынешнее поколение помнило, что случилось. Сохранить места, в которых люди могут задуматься над причинами, условиями, в которых зарождается зло. Зло организованное, как государственная сила", — заявил посол Польши.

"Имею честь вручить посмертно орден одному из участников восстания", — добавил он.

На вручении также присутствовал посол Израиля в РФ Гарри Корен. "У нас в Израиле нет никаких сомнений по базовым вещам с Россией — о роли Красной Армии в освобождении Европы и концлагерей", — заявил он в своем выступлении.

"Это должно снимать любое сомнение в том, что мы говорим о том же. Мы как израильтяне чувствуем неловкость, что дело Собибора всплыло поздновато", — сказал посол. Он отметил, что большая часть участников восстания и их потомки жили в Израиле, где они могли рассказать миру о тех событиях.

Мероприятие прошло в Москве в Международной Ассоциации Фондов Мира, бывшем здании Еврейского Антифашистского комитета времен СССР. Интересно, что именно сюда пришел в конце войны руководитель восстания в Собиборе Александр Печерский, чтобы рассказать об этом событии. На основе его воспоминаний Вениамин Каверин и Павел Антокольский подготовили для своей "Черной книги" первый очерк об этом восстании.

История жизни

Вайцен, попавший в Собибор вместе с другими советскими военнопленными, был одним из тех, кто лично уничтожал нацистов, охранявших лагерь. После побега из Собибора он воевал в партизанском отряде. В конце 1943 года соединился с наступающими частями Красной армии, вскоре стал фронтовым разведчиков. Был награжден орденами Славы, Отечественной войны, Красной Звезды и медалью "За отвагу".

После войны Вайцен остался в армии и с 1962 году служил в Рязани в десантных войсках. Работал инструктором по парашютному спорту, совершил около тысячи прыжков. Участвовал в разоблачении нацистских преступников, в том числе судимого в Германии Ивана Демьянюка. 12 октября в Рязани были установлены две мемориальные доски — на доме, где Вайцен жил, а также на здании "Рязаньэнерго", где он работал.

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года.

В этом году 14 октября отмечается 75-летие восстания, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. По сообщению МИД РФ, траурные мероприятия проходят более чем в 50 странах мира.

В "Собиборе" Печерский пробыл всего три недели, но его воля и решимость позволили превратить узников в отряд, способный действовать слаженно. 14 октября 1943 года восставшим удалось практически без шума расправиться с 11 эсэсовцами и с отрядом украинских полицейских. Однако затем уцелевшие охранники подняли тревогу. После этого узники "Собибора" пошли на прорыв, они были вынуждены пробиваться с боем сквозь огонь с пулемётных вышек. Из 550 заключённых, находившихся в лагере, не приняли участие в восстании только 130 человек, которых взбешённые гитлеровцы расстреляли на следующий день. Ещё около 80 человек погибли во время прорыва. На свободе оказалось более 300 узников.

CC BY 4.0 / Odessitm / Семен Моисеевич Розенфельд - участник восстания в Собиборе 14 октября 1943 года CC BY 4.0 / Odessitm / Семен Моисеевич Розенфельд - участник восстания в Собиборе 14 октября 1943 года

В течение двух последующих недель на беглецов шла настоящая охота. Гитлеровцам удалось обнаружить и уничтожить около 170 человек. Судьбу многих предопределил выбор, которые они сделали после бегства, — большинство тех, кто ушёл с лейтенантом Печерским, спаслись. Победу, пройдя через проверки СМЕРШа и штрафбат, Александр Печерский встретил в звании капитана.

Последним живым участником восстания считается красноармеец Семен Моисеевич Розенфельд, на днях ему исполнилось 96 лет. Розенфельд живет в местечке Яд-Беньямин центрального региона Израиля, вблизи Тель-Авива.

Биография и воспоминания Александра Печерского были экранизированы Константином Хабенским. Картина вошла в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Названия пяти картин, которые войдут в число номинантов премии "Оскар", станут известны 22 января следующего года.