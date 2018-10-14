В Госдуме назвали идею о черной комедии про блокадный Ленинград кощунством

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Идея режиссера Алексея Красовского о съемке черной комедии про блокадный Ленинград — это кощунство и позор, считает депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский.

Ранее Красовский, известный по фильму "Коллектор", решил снять черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде, сбор средств на картину был объявлен на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В описании сюжета говорится о том, что 31 декабря в блокадном Ленинграде в доме Воскресенских, живущих "на особом положении", собираются "шесть человек и курица, которую некому приготовить", поскольку кухарку у них "забрали из-за тяжелых времен". Сам Красовский, комментируя свой проект, называет его "местами черной, но чаще светлой и новогодней комедией".

"Считаю, что сама идея снять комедию на эту тему — уже кощунство и позор. Для многих поколений петербуржцев блокада Ленинграда — это сакральная, неприкосновенная страница истории нашего города", — сказал Боярский РИА Новости.

По словам парламентария, появление таких идей говорит об отсутствии у современных авторов чувства ответственности перед аудиторией.

"В стремлении творческого самовыражения часто случаются перегибы, и мы становимся свидетелями появления столь неуместных экспериментов. Надеюсь, что воплотить его в жизнь не удастся. Как петербуржец, сделаю все от меня зависящее", — заключил Боярский.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, — был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.