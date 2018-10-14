В Монако древнеегипетский папирус ушел с молотка за 1,35 миллиона евро

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Папирус с текстом "Книги мертвых" из Древнего Египта был продан на аукционе в Монако за 1,35 миллиона евро, сообщает газета Nice Matin со ссылкой на аукционный дом Hotel des Ventes de Monte-Carlo.

По данным газеты, свиток датируется 594 годом до нашей эры. Папирус длиной 17 метров включает в себя египетские гимны, религиозные и погребальные тексты из "Книги мертвых", которая помещалась в гробницу с усопшим, чтобы помочь ему преодолеть опасности потустороннего мира. Текст сопровождается изображениями суда Осириса над душами умерших, выполненными в красных и черных тонах.

Отмечается, что, по мнению экспертов, свиток очень хорошо сохранился.