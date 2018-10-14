ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт — РИА Новости. Дети и внуки героев, устроивших побег из нацистского лагеря смерти, собирают оставшиеся в их руках свидетельства и документы, чтобы открыть в Израиле музей "Собибора", сообщил РИА Новости Михаил Розенфельд, сын единственного из оставшихся в живых участников восстания — красноармейца Семена Розенфельда.

Буквально накануне 75-летия с момента побега из лагеря, 10 октября, Семену Моисеевичу Розенфельду исполнилось 96 лет, но сам он с 1943 года датой своего второго рождения считает 14 октября.

Семен Розенфельд живет в местечке Яд-Беньямин центрального региона Израиля, вблизи Тель-Авива. Несмотря на возраст, он по-прежнему чувствует себя в строю.

"Жалко, что годы не позволили мне приехать в Москву 9 мая, чтобы пройти с фотографиями моих соратников по восстанию по Красной площади, но хорошо, что это сделали за меня молодые израильтяне, шедшие в составе Бессмертного полка", — сказал он РИА Новости.

Двадцать семей потомков узников "Собибора" живут в Израиле. По словам Михаила Розенфельда, "все хорошо друг друга знают и считают себя одной семьей — семья Моше Бахира из Тель-Авива, Дова Фрайберга из Реховота, Иуды Лернера из Иерусалима…".

"Каждый из нас во всех подробностях знает отдельную историю своего славного родственника, как знаю я историю своего отца, который после побега из лагеря вернулся в ряды Советской армии и с пехотным полком дошел до Берлина", — рассказал Михаил Розенфельд. "Эти бесценные воспоминания, сохранившиеся записи и документы мы собрали воедино для музея "Собибора" в Израиле", — уточнил он.

Идею создания музея поддержал Фонд Александра Печерского, органзатора восстания в "Собиборе". Необходимую поддержку обещают оказать в Израильском национальном мемориале Холокоста — музее "Яд ва-Шем".

По настоянию Семена Розенфельда его сын Михаил обратился к руководству музея "Яд ва-Шем" с просьбой перенести памятник Печерскому, установленный в одном из жилых кварталов Тель-Авива, на территорию мемориала в Иерусалиме.

Ради памяти людей, погибших от рук нацистских преступников, необходимо как можно больше рассказывать новым поколениям о борьбе узников специального лагеря смерти "Собибор", считает Розенфельд-старший.

Собибор — нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тысяч евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года.