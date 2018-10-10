Актер Венсан Перес назвал Улан-Удэ любимым городом в России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Швейцарский актер Венсан Перес признался, что знакомства с русскими людьми из дальних уголков страны внутренне обогатили его, и назвал своим любимым городом в России Улан-Удэ.

Перес приехал в Москву, чтобы представить триллер культового кинематографиста Романа Полански "Основано на реальных событиях". Перес неоднократно становился почетным гостем российских кинофестивалей, сотрудничал с российскими кинематографистами и много путешествовал по стране.

"(Мое любимое место в России) Улан-Удэ. Мне также нравится Архангельск, Астрахань, многие другие города. В путешествиях по России я всегда нахожу что-то, что меня очень трогает. В Бурятии я столкнулся с очень необычными энергиями. Я совсем не знал азиатскую часть России, для меня это было нечто совершенно новое. Я встретился с шаманами, настоящим буддистским ламой, познакомился с удивительными староверцами, узнал местных художников, скульпторов, людей других профессий. Все эти знакомства меня очень обогатили внутренне", — сказал Перес в интервью РИА Новости.

Перес серьезно увлекается фотографией: несколько лет назад он представил в России фотовыставку, посвященную звездам Большого театра. По его словам, недавно во Франции также вышла его книга фотографий, которая называется "Путешествие в Россию".

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