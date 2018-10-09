Более 170 дизайнеров примут участие в Mercedes-Benz Fashion Week Russia

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Коллекции 175 российских и зарубежных дизайнеров увидят гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая пройдет в Москве с 13 по 17 октября, также в рамках недели моды пройдет показ исторического проекта Славы Зайцева "Наследие", сообщает пресс-служба проекта.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходит в России дважды в год и объединяет на своей площадке более 100 российских и зарубежных дизайнеров.

"175 российских и зарубежных дизайнеров покажут новые коллекции одежды и аксессуаров… В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдет специальный закрытый показ Slava Zaitsev. Заслуженный дизайнер представит исторический проект "Наследие": коллекция 1997 года, "Русские сезоны в Париже", посвящение Christian Dior, "New Look"", — говорится в сообщении пресс-службы.

Гости недели моды увидят новые коллекции Игоря Гуляева, Беллы Потемкиной, Анастасии Докучаевой, брендов RomaUvarovDesign, Volchok, Citizen_A, Not Today, Mad Daisy и многих других. В этом году показы пройдут в ЦВЗ "Манеж" и Музее Москвы. Специальными гостями мероприятия станут швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, которую представит ее бренд-амбассадор, известная топ-модель Каролина Куркова, и известный парфюмер Кристоф Ладамиэль.

Кроме того, с 13 по 16 октября в "Манеже" будет работать дизайнерский универмаг Pop-up Shop, где представят одежду и аксессуары более 70 российских дизайнеров.

"Двенадцатого октября в Музее Москвы пройдет Futurum Moscow. Молодые московские дизайнеры, бренды и художники представят новые коллекции. Креативный формат показов и дизайнерский перфоманс соберут тысячи посетителей", — отметили в пресс-службе.

РИА Новости выступает информационным партнером Mercedes-Benz Fashion Week. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня".