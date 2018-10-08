РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

В МХТ покажут спектакль "Сережа" по мотивам романа "Анна Каренина"

(обновлено: 20:33 08.10.2018)
0150
© Фото : A.SavinМосковский Художественный театр имени А. П. Чехова. Архивное фотоМосковский Художественный театр имени А. П. Чехова. Архивное фото
© Фото : A.Savin

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Художественный театр им. Чехова представляет новый спектакль – "Сережа", созданный режиссером Дмитрием Крымовым по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Вид города Владикавказа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Театр балета имени Якобсона открывает 50-й сезон гастролями во Владикавказе

Премьера состоится 9 октября, а в понедельник прошла генеральная репетиция.

Известный своими оригинальными работами, Крымов создал авторский спектакль, который назвал "Сережа". У Толстого он взял только сюжет и героев – Анну, Каренина, Вронского и Сережу. Героиню играет звезда труппы Крымова Мария Смольникова, Каренина и Вронского – мхатовские артисты Анатолий Белый и Виктор Хориняк, а Сережу — кукла.

"Мой спектакль – это ни в коем случае не инсценировка романа. Это абсолютна моя пьеса, моя история, — сказал Крымов после репетиции. — У Толстого я взял только сюжет и героев. Если вы добываете полезные ископаемые, то вы берете из всего того, что нашли, только то, что вам надо, то, что искали. Вот и у меня была идея, под которую я брал из кладовой Толстого, Гроссмана, Рубинштейна, и, конечно, у себя и у своих актеров. Это не "Анна Каренина" — это другая история, которую я назвал "Сережа".

Кукла в гримерке

По словам режиссера, работа шла около двух лет – многое менялось, возникали новые замыслы. И идея с куклой тоже пришла не сразу. Но это была гениальная идея.

Режиссер Андрей Кончаловский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кончаловский призвал учредить государственную театральную премию

"Кукла, как оказалось, может сказать больше и гораздо сильнее, чем мог живой мальчик. Эта кукла — какое мистическое существо – ребенок и не ребенок, живой или мертвый… Когда он только появился у нас, мы не могли оторваться от него, от этого необыкновенного лица… Он живет в моей гримерке. И когда я прихожу, чувствую, что он ждет меня", — признался Крымов.

Крымов впервые работает в МХТ и впервые встречается с мхатовскими артистами.

"Мне было с ними интересно и приятно работать. У них есть душа, дисциплинированность, натренированность и азарт в работе. Я с радостью шел на репетиции и уходил не разочарованный. Мы вместе создавали спектакль", — заметил режиссер.

Другой Каренин

Анатолий Белый присоединился к этим словам и подчеркнул, что все рождалось из придумок Крымова и предложений артистов.

Здание Государственного академического Большого театра России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Жизнь Большого театра покажут в прямом эфире в Facebook

"Вся ткань спектакля, все, что увидит зритель, – это все соавторство, совместное сочинительство. Каждый день на каждой репетиции мы сочиняли что-то новое. И Дмитрий Анатольевич всегда приветствовал нашу инициативу и с радостью принимал то, что казалось удачным. Для меня эта встреча с настоящим большим художником Дмитрием Крымовым – огромное событие", — сказал актер.

По его словам, с самого начала была договоренность, что Каренин будет другой, не такой как у Толстого. "Мы прошли по тонкой грани, чтобы не скатиться в игру в современность и сделать Каренина бизнесменом или депутатом Госдумы. Мы решили остаться в этом характере, но найти и открыть в нем что-то новое", — подчеркнул Белый.

Для Марии Смольниковой, которая не раз покоряла зрителей своей виртуозностью, невероятными и подчас неожиданными превращениями, мастерством, на этот раз просто превзошла все ожидания. Она не играла именно Анну Каренину, она рассказала историю про то, что в какой-то момент человеку надо делать выбор, не зная, как это потом скажется на его судьбе и судьбе близких.

Здание Московского академического театра имени Владимира Маяковского на Большой Никитской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Московский академический театр имени Маяковского ждет реконструкция

"Анна понимает это, мучается, страдает, но она сделала выбор. А сын – она его упускает, не знает, что с ним и как сложилась его судьба, и только потом узнает, что его уже нет в живых, что его убили. У каждого наступает такой момент, когда что-то ломается, и человек начинает разбираться в себе, это не просто, порой, очень больно, но такова жизнь — непредсказуемая и непостижимая", — сказал актриса.

По словам режиссера, у спектакля нет ответов, как нет ответов и у Толстого в его романе, как и в произведениях всех великих писателей. "Нет ответов и в Библии. Не скрывать своей растерянности перед жизнью – это огромное понимание жизни, понимание, что есть что-то большее, чем любые ответы", — отметил Крымов.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена