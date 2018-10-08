В МХТ покажут спектакль "Сережа" по мотивам романа "Анна Каренина"

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Художественный театр им. Чехова представляет новый спектакль – "Сережа", созданный режиссером Дмитрием Крымовым по мотивам романа Льва Толстого "Анна Каренина".

Премьера состоится 9 октября, а в понедельник прошла генеральная репетиция.

Известный своими оригинальными работами, Крымов создал авторский спектакль, который назвал "Сережа". У Толстого он взял только сюжет и героев – Анну, Каренина, Вронского и Сережу. Героиню играет звезда труппы Крымова Мария Смольникова, Каренина и Вронского – мхатовские артисты Анатолий Белый и Виктор Хориняк, а Сережу — кукла.

"Мой спектакль – это ни в коем случае не инсценировка романа. Это абсолютна моя пьеса, моя история, — сказал Крымов после репетиции. — У Толстого я взял только сюжет и героев. Если вы добываете полезные ископаемые, то вы берете из всего того, что нашли, только то, что вам надо, то, что искали. Вот и у меня была идея, под которую я брал из кладовой Толстого, Гроссмана, Рубинштейна, и, конечно, у себя и у своих актеров. Это не "Анна Каренина" — это другая история, которую я назвал "Сережа".

Кукла в гримерке

По словам режиссера, работа шла около двух лет – многое менялось, возникали новые замыслы. И идея с куклой тоже пришла не сразу. Но это была гениальная идея.

"Кукла, как оказалось, может сказать больше и гораздо сильнее, чем мог живой мальчик. Эта кукла — какое мистическое существо – ребенок и не ребенок, живой или мертвый… Когда он только появился у нас, мы не могли оторваться от него, от этого необыкновенного лица… Он живет в моей гримерке. И когда я прихожу, чувствую, что он ждет меня", — признался Крымов.

Крымов впервые работает в МХТ и впервые встречается с мхатовскими артистами.

"Мне было с ними интересно и приятно работать. У них есть душа, дисциплинированность, натренированность и азарт в работе. Я с радостью шел на репетиции и уходил не разочарованный. Мы вместе создавали спектакль", — заметил режиссер.

Другой Каренин

Анатолий Белый присоединился к этим словам и подчеркнул, что все рождалось из придумок Крымова и предложений артистов.

"Вся ткань спектакля, все, что увидит зритель, – это все соавторство, совместное сочинительство. Каждый день на каждой репетиции мы сочиняли что-то новое. И Дмитрий Анатольевич всегда приветствовал нашу инициативу и с радостью принимал то, что казалось удачным. Для меня эта встреча с настоящим большим художником Дмитрием Крымовым – огромное событие", — сказал актер.

По его словам, с самого начала была договоренность, что Каренин будет другой, не такой как у Толстого. "Мы прошли по тонкой грани, чтобы не скатиться в игру в современность и сделать Каренина бизнесменом или депутатом Госдумы. Мы решили остаться в этом характере, но найти и открыть в нем что-то новое", — подчеркнул Белый.

Для Марии Смольниковой, которая не раз покоряла зрителей своей виртуозностью, невероятными и подчас неожиданными превращениями, мастерством, на этот раз просто превзошла все ожидания. Она не играла именно Анну Каренину, она рассказала историю про то, что в какой-то момент человеку надо делать выбор, не зная, как это потом скажется на его судьбе и судьбе близких.

"Анна понимает это, мучается, страдает, но она сделала выбор. А сын – она его упускает, не знает, что с ним и как сложилась его судьба, и только потом узнает, что его уже нет в живых, что его убили. У каждого наступает такой момент, когда что-то ломается, и человек начинает разбираться в себе, это не просто, порой, очень больно, но такова жизнь — непредсказуемая и непостижимая", — сказал актриса.

По словам режиссера, у спектакля нет ответов, как нет ответов и у Толстого в его романе, как и в произведениях всех великих писателей. "Нет ответов и в Библии. Не скрывать своей растерянности перед жизнью – это огромное понимание жизни, понимание, что есть что-то большее, чем любые ответы", — отметил Крымов.