Термин "в духе Тарковского" попал в Оксфордский словарь

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Составители Оксфордского словаря английского языка в ходе очередного пополнения издания добавили в него более ста слов и выражений, связанных с кинематографом.

В блоге лексикографов отмечается, что самую крупную и очевидную группу включенных в словарь слов составили неологизмы, образованные от фамилий кинорежиссеров, получивших известность из-за хорошо узнаваемого стиля своих фильмов.

Так, термин Tarkovskian ("в духе Тарковского") обязан своим происхождением анализу экзистенциальных переживаний и высокой изобразительной культуры, характерных для фильмов, которые снимал советский режиссер Андрей Тарковский. Слово Keatonesque ("как у Китона") напротив отсылает к невозмутимому лицу, которое звезда немых кинокомедий Бастер Китон сохранял в самых комических ситуациях.

Чести быть включенным в словарь удостоились и два наших современника: режиссеры Дэвид Линч (Lynchian) и Квентин Тарантино (Tarantinoesque).

Кроме того, в расширенный состав словаря попали выражения, связанные с жанровыми особенностями кинематографа. Например, термин Giallo ("джалло"), обозначающий триллер с характерными стилистическими особенностями, обычно снятый в Италии. Актрису, которая часто снимается в фильмах ужасов, читатели лексикона смогут найти в словарной статье scream queen ("королева крика").