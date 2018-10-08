Швыдкой рассказал о ходе разбирательства по вопросу о скифском золоте

ПАРИЖ, 8 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Вопрос возвращения коллекции скифского золота крымских музеев из Нидерландов решается в судебной плоскости и не является вопросом межгосударственных отношений между Россией и Нидерландами, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Сейчас все происходит в судебной плоскости. Я хотел бы подчеркнуть, что это межмузейные отношения. Это не вопрос государственных отношений Российской Федерации и Нидерландов, это вопрос отношений одного голландского музея и ряда крымских", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "судебное разбирательство должно идти своим чередом", однако не назвал никаких возможных дат, связанных с разбирательством.

Коллекция из около двух тысяч артефактов была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.