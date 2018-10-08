Депутаты предложили дать двум новым ледоколам имена Кобзона и Говорухина

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Двум арктическим ледоколам могут дать имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, заявил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Руководители всех четырех фракций Госдумы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением увековечить память двух наших выдающихся граждан, наших коллег, к сожалению, ушедших из жизни. Мы предложили, чтобы два новых арктических ледокола, которые строятся на Балтийском заводе в моем родном Санкт-Петербурге, были названы их именами. Президент дал положительную резолюцию. В 2020 – 2022 годах, когда эти ледоколы будут спускаться на воду, они будут носить имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина", — цитирует Миронова пресс-служба фракции.

Как уточняется в сообщении, лидеры фракций предложили присвоить имена Кобзона и Говорухина ледоколам серии ЛК-60.

Станислав Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Конец прекрасной эпохи". Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг. Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.