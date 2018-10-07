Монсеррат Кабалье похоронят рядом с родителями на кладбище в Барселоне

МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант Андреу в Барселоне, там же, где покоятся ее родители, сообщила на церемонии прощания ее племянница.

В субботу в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс началась церемония прощания с певицей. С артисткой идут проститься как тысячи простых каталонцев, так и известные деятели искусств и испанские политики – министр культуры Хосе Гирао, лидер партии "Граждане" Альберт Ривера, бывший глава каталонского женералитета Жорди Пужоль. В понедельник в Барселону приедет глава правительства Испании Педро Санчес.

Во время гражданской панихиды племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье), которая в течение долгих лет была ее представителем и близкой подругой, рассказала, что в течение воскресенья и в понедельник с певицей смогут попрощаться все желающие – доступ в Лес-Кортс открыт для всех.

Тело будет предано земле в ближайшие недели на кладбище Сант Андреу, где покоятся родители Кабалье. Перед захоронением будет проведена заупокойная служба, однако в какой именно церкви, семья пока не определилась. Певица была очень верующим человеком, рассказала племянница.

Министр культуры предложил провести прощание с певицей и в Барселоне, в театре "Лисео", и в Мадриде – в "Королевском театре" или в "Сарсуэле". "Мы хотим попрощаться на высоком уровне, на котором она сама была", — сказал Гирао. "Это очень волнительно, что великие театры всего мира и мировые СМИ почтили ее память", — добавил он.

По словам племянницы, сама артистка захотела провести прощание именно в Лес-Кортс, хотя руководство "Лисео", на сцену которого Кабалье выходила двести раз в течение многих десятилетий, предложило провести церемонию в театре. "Она нам сказала, что когда придет этот день, она хочет уйти так, как пришла – скромным, обычным человеком, как и все", — рассказала племянница.

Флаги на здании "Лисео" на Рамбле приспущены, в театре открыта книга соболезнований.

Возложить цветы в Лес-Кортс пришли консулы ряда стран, в том числе Армении и Белоруссии, представители футбольных клубов "Барселона" и "Эспаньол", руководство театра "Лисео".

Племянница добавила, что семья очень благодарна всем, кто в эти дни сказал добрые слова в адрес певицы — "это не только известные, но и простые люди, которые восхищались ей как артисткой и как человеком, что самое главное". Она заверила, что семья "держится", несмотря на то, что вдовцу Кабалье Бернабе Марти скоро исполнится 90 лет. Племянница также рассказала, что причиной смерти стала почечная недостаточность в результате инфекции желчного пузыря. Медики так и не смогли провести операцию после госпитализации певицы в сентябре.