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Культура

Монсеррат Кабалье похоронят рядом с родителями на кладбище в Барселоне

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Умерла Монсеррат Кабалье (22)
(обновлено: 20:46 07.10.2018)
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© РИА Новости / PanARMENIAN PhotoПерейти в фотобанкМонсеррат Кабалье. Архивное фотоМонсеррат Кабалье. Архивное фото
© РИА Новости / PanARMENIAN Photo
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МАДРИД, 7 окт – РИА Новости. Оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на кладбище Сант Андреу в Барселоне, там же, где покоятся ее родители, сообщила на церемонии прощания ее племянница.

Оперная певица Монтсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988
© AP Photo / Martin Cleaver
Гитарист группы Queen назвал Монсеррат Кабалье вдохновительницей
В субботу в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс началась церемония прощания с певицей. С артисткой идут проститься как тысячи простых каталонцев, так и известные деятели искусств и испанские политики – министр культуры Хосе Гирао, лидер партии "Граждане" Альберт Ривера, бывший глава каталонского женералитета Жорди Пужоль. В понедельник в Барселону приедет глава правительства Испании Педро Санчес.

Во время гражданской панихиды племянница певицы (ее также зовут Монсеррат Кабалье), которая в течение долгих лет была ее представителем и близкой подругой, рассказала, что в течение воскресенья и в понедельник с певицей смогут попрощаться все желающие – доступ в Лес-Кортс открыт для всех.

Тело будет предано земле в ближайшие недели на кладбище Сант Андреу, где покоятся родители Кабалье. Перед захоронением будет проведена заупокойная служба, однако в какой именно церкви, семья пока не определилась. Певица была очень верующим человеком, рассказала племянница.

Королева бельканто из Барселоны. Умерла великая Монсеррат Кабалье
© AFP 2018 / Lluis Gene Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012Оперная певица Монсеррат Кабалье на открытии выставки, посвященной 50-летию ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
© AFP 2018 / Lluis Gene
Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны.
На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
© AP Photo / Rene PerezПо окончании лицея певица отправилась в Италию, где ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции.
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
© AP Photo / Rene Perez
По окончании лицея певица отправилась в Италию, где ее приняли в театр Maggio Fiorentino во Флоренции.
На фото: Фрэнк Синатра, Дайана Росс, Лучано Паваротти и Монсеррат Кабалье. 18 марта 1984
© REUTERS / Victor FraileДва года спустя она стала солисткой оперного театра Базеля (Швейцария). В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне.Оперная певица Монсеррат Кабалье
© REUTERS / Victor Fraile
Два года спустя она стала солисткой оперного театра Базеля (Швейцария). В 1956-1965 годах Монсеррат Кабалье пела в оперных театрах в Милане, Вене, Барселоне, Лиссабоне.
© AP Photo / Martin CleaverМонсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.Оперная певица Монсеррат Кабалье и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри перед презентацией совместного альбома Барселона в в лондонском Альберт-холле. 10 октября 1988
© AP Photo / Martin Cleaver
Монсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.
© AP Photo / Stephan TrierenbergМеждународное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
Оперная певица Монтсеррат Кабалье
© AP Photo / Stephan Trierenberg
Международное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл.
На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.Оперные певицы Монтсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти и оперный певец Николай Басков во время выступления на концерте в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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В репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков.
На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
© AFP 2018 / Andrei BabushkinМонсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и ее дочь Монсеррат Марти на Соборной площади Кремля в Москве. 1998 год
© AFP 2018 / Andrei Babushkin
Монсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей.
На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкПевица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.Каталикос всех армян Гарегин II и испанская оперная певица Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине
© РИА Новости / PAN Photo
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Певица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении.
На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМонсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018Оперные певцы Игорь Портной и Монтсеррат Кабалье выступают на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Монсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине.
На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
© AFP 2018 / Gerard JulienЗа более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.Оперная певица Монтсеррат Кабалье
© AFP 2018 / Gerard Julien
За более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.
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Министр культуры предложил провести прощание с певицей и в Барселоне, в театре "Лисео", и в Мадриде – в "Королевском театре" или в "Сарсуэле". "Мы хотим попрощаться на высоком уровне, на котором она сама была", — сказал Гирао. "Это очень волнительно, что великие театры всего мира и мировые СМИ почтили ее память", — добавил он.

По словам племянницы, сама артистка захотела провести прощание именно в Лес-Кортс, хотя руководство "Лисео", на сцену которого Кабалье выходила двести раз в течение многих десятилетий, предложило провести церемонию в театре. "Она нам сказала, что когда придет этот день, она хочет уйти так, как пришла – скромным, обычным человеком, как и все", — рассказала племянница.

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и ее дочь Монсеррат Марти на Соборной площади Кремля в Москве. 1998 год
© AFP 2018 / Andrei Babushkin
Биография Монсеррат Кабалье
Флаги на здании "Лисео" на Рамбле приспущены, в театре открыта книга соболезнований.

Возложить цветы в Лес-Кортс пришли консулы ряда стран, в том числе Армении и Белоруссии, представители футбольных клубов "Барселона" и "Эспаньол", руководство театра "Лисео".

Племянница добавила, что семья очень благодарна всем, кто в эти дни сказал добрые слова в адрес певицы — "это не только известные, но и простые люди, которые восхищались ей как артисткой и как человеком, что самое главное". Она заверила, что семья "держится", несмотря на то, что вдовцу Кабалье Бернабе Марти скоро исполнится 90 лет. Племянница также рассказала, что причиной смерти стала почечная недостаточность в результате инфекции желчного пузыря. Медики так и не смогли провести операцию после госпитализации певицы в сентябре.

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