Умер актер Скотт Уилсон, сыгравший в сериале "Ходячие мертвецы"

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. В Калифорнии в возрасте 76 лет умер американский актер Скотт Уилсон, который сыграл одного из главных героев Хершела Грина в популярном сериале "Ходячие мертвецы", сообщает TMZ со ссылкой на представителя актера Доминика Манчини.

По его словам, причиной смерти Уилсона стали осложнения от лейкемии. Актер скончался у себя дома в Лос-Анджелесе.

Скотт Уилсон сыграл в более 50 фильмах и сериалах. Его карьера в Голливуде началась в 1967 году, когда он сыграл в роль в фильме "Полуночная жара". Уилсон получил награду "Золотой глобус" за роль второго плана в киноленте "Девятая конфигурация". Он также снимался в фильмах "Перл Харбор" и "Великий Гэтсби". В последние годы наибольшую известность ему принесло участие в сериале "Ходячие мертвецы".