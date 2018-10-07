В Токио открылась выставка произведений из коллекции Русского музея

ТОКИО, 7 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Выставка произведений из коллекции Государственного Русского музея "Сокровища русского искусства. Мечта, надежда, любовь – от Айвазовского до Репина" открылась в Токио.

Она стала первым проектом после того, как в ноябре прошлого года между Токийским Художественным музеем Фудзи и Государственным Русским музеем было заключено соглашение об обменах, сообщил РИА Новости директор Токийского Художественного музея Фудзи Акира Гокита.

© Фото : предоставлено Токийским Художественным музеем Фудзи Гости на церемонии открытия выставки Русского музея в Токио, Япония © Фото : предоставлено Токийским Художественным музеем Фудзи Гости на церемонии открытия выставки Русского музея в Токио, Япония

"Выставка проводится в год, который стал Перекрестным годом России в Японии, и это имеет особое значение. Мы хотели бы через шедевры передвижников (и других художников – ред.) конца XIX – начала XX веков, который стал "золотым веком" русской живописи, передать японскому зрителю великолепие российского искусства не столь отдаленного прошлого, с которым японцы пока знакомы мало", — сообщил Акира Гокита.

Всего в экспозиции представлено 40 полотен. По словам организаторов выставки, наибольшая часть из них, включая произведение Ильи Репина "Садко", в Японии демонстрируется впервые. Японские зрители смогут по достоинству оценить "Девятый вал" Ивана Айвазовского, не менее знаменитые картины Репина "Толстой босой" и "Садко".

© Фото : предоставлено Токийским Художественным музеем Фудзи Гости на церемонии открытия выставки Русского музея в Токио, Япония © Фото : предоставлено Токийским Художественным музеем Фудзи Гости на церемонии открытия выставки Русского музея в Токио, Япония

На выставке представлены разные по жанру и направлениям полотна Васнецова и Айвазовского, Шишкина и Репина, Левитана и Васильева. Концепция выставки заключена в словах "мечта", "надежда", "любовь" — работы, представленные на выставке, объединены темой духовных поисков их авторов, их надежды и любви.

© Фото : предоставлено Токийским Художественным музеем Фудзи Гости на церемонии открытия выставки Русского музея в Токио, Япония © Фото : предоставлено Токийским Художественным музеем Фудзи Гости на церемонии открытия выставки Русского музея в Токио, Япония

Выставка продлится до 24 декабря.