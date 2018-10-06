МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Оперный театр "Лисео" в Барселоне, где Монсеррат Кабалье выступала многие годы, выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы.
"Большой театр "Лисео" хочет выразить соболезнования в связи со смертью Кабалье, одним из самых важных сопрано в истории и главным — в летописи театра, где она выступала более 200 раз", — говорится в сообщении театра в Twitter.
El Gran Teatre del Liceu quiere expresar su pésame por la muerte de Montserrat Caballé (85), una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre, donde actuó más de 200 veces. pic.twitter.com/eDdWauM0Sf
Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем. Похороны состоятся в каталонской столице в понедельник.
Соболезнования в связи со смертью певицы выразили премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра.
Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она с отличием окончила Филармонический драматический лицей Барселоны. На фото: Монсеррат Кабалье на выставке в честь 50-летия ее дебюта на сцене Gran Teatre del Liceu в Барселоне. 3 января 2012
Монсеррат Кабалье была известна не только как оперная певица. В 1988 году совместно с рок-музыкантом, лидером группы Queen Фредди Меркьюри она записала альбом "Barcelona". Заглавная песня альбома, созданная к Олимпийским играм 1992 года, стала символом Барселоны и всей Каталонии.
Международное признание пришло к Монсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги холл. На фото: Янина Бахле в роли маркизы де Беркенфилд и Монсеррат Кабалье в роли герцогини де Кракенторп в опере Доницетти "Дочь полка" в Венской опере, 28 марта 2007 года.
В репертуаре певицы — оперы композитов Верди, Доницетти, Россини, Беллини, Чайковского и др. Ею исполнено около 125 оперных партий, выпущено более 100 дисков. На фото: Монсеррат Кабалье, Монсеррат Марти и Николай Басков на концерте в Москве.
Монсеррат Кабалье была замужем за оперным певцом Бернабе Марти. У них двое детей: сын Бернабе Марти и дочь Монсеррат Марти, которая также стала оперной певицей. На фото: Монсеррат Кабалье с дочерью на Соборной площади Кремля, 31 июля 1998 года.
Певица награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Исабель, французский орден Командора искусств и литературы, золотая медаль Академии литературы, науки и искусства Италии. В 2013 году была удостоена ордена Чести Армении. На фото: католикос всех армян Гарегин II (в центре) и Монсеррат Кабалье в Святом Первопрестольном Эчмиадзине.
Монсеррат Кабалье пела в таких исторических местах, как Большой Колонный зал Кремля, Белый дом в Вашингтоне, Аудитория Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Зал Народа в Пекине. На фото: с оперным певцом Игорем Портным на концерте в Государственном Кремлевском дворце в Москве. 6 июня 2018
За более чем 65 лет на сцене Монсеррат Кабалье выступала с такими дирижерами, как Леонард Бернстайн, Герберт фон Караян, Джеймс Ливайн, Зубин Мета, Георг Солти, а также с известными певцами Хосе Каррерасом, Пласидо Доминго, Мерилин Хорн, Альфредо Краусом и Лучано Паваротти.
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