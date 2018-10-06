МАДРИД, 6 окт – РИА Новости. Оперный театр "Лисео" в Барселоне, где Монсеррат Кабалье выступала многие годы, выразил соболезнования в связи со смертью оперной певицы.

"Большой театр "Лисео" хочет выразить соболезнования в связи со смертью Кабалье, одним из самых важных сопрано в истории и главным — в летописи театра, где она выступала более 200 раз", — говорится в сообщении театра в Twitter.

El Gran Teatre del Liceu quiere expresar su pésame por la muerte de Montserrat Caballé (85), una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre, donde actuó más de 200 veces. pic.twitter.com/eDdWauM0Sf — Gran Teatre Liceu (@Liceu_cat) 6 октября 2018 г.

Кабалье обучалась в консерватории при "Лисео", окончила обучение в 1954 году, а затем в течение всей своей карьеры выступала в этом театре.

Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. В сентябре она была госпитализирована из-за проблем с мочевым пузырем. Похороны состоятся в каталонской столице в понедельник.

Соболезнования в связи со смертью певицы выразили премьер Испании Педро Санчес и глава каталонского женералитета Ким Торра.