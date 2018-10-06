Умерла Монсеррат Кабалье

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на больницу.

В конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

В 2012 году певица, несмотря на возраст, перенесенный микроинсульт и травму колена, вызванную падением, выступила в нескольких театрах по всему миру.