Победителем шоу "Голос 60+" стала Лидия Музалева из команды Пелагеи

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Финалисткой первого сезона шоу "Голос 60+" стала 62-летняя уроженка Сибири Лидия Музалева из команды Пелагеи, финал конкурса для пожилых вокалистов транслировался в прямом эфире Первого канала.

"Голос 60+" является адаптацией голландского вокального формата The Voice Senior, его премьера прошла почти одновременно с премьерой оригинального шоу в Голландии. Проект также готовится к запуску в Германии, Бельгии, Испании, Великобритании и других странах. Ведущий шоу — Дмитрий Нагиев.

"Наверное, сегодня это мой самый любимый проект", — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, вручая награду победителю.

По словам главного продюсера шоу, проект "Голос 60+" отличает "искренность и глубина чувств". По традиции, финалист "Голоса" получает денежный приз, однако на этот раз зрителей ждало нововведение.

"Сегодня мы с Константином Львовичем Эрнстом придумали еще один приз от Первого канала. Мы выпустим большой виниловый диск… с песнями проекта "Голос" и вручим его вам тиражом в сто экземпляров", — сказал Аксюта, обращаясь к победительнице.

Также в финале "Голос 60+" зрители получили возможность выбрать "Лучшего наставника сезона". Голосовать можно было на телевизорах с функционалом Hbb TV, в интерактивном плеере на сайте Первого канала и в мобильных приложениях "Голос" и "Первый". Лучшим наставником была признана Пелагея — за нее проголосовало 38% телезрителей, воспользовавшихся этой технической возможностью.

Доход Первого канала и других партнёров, собранный в ходе зрительского голосования в эту пятницу, будет перечислен благотворительному фонду помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) "Живи сейчас".