Игорь Бутман получит премию за вклад в развитие межкультурного диалога

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Известный российский музыкант Игорь Бутман получит премию "National Dialogue Award", вручение которой состоится 1 ноября в Вашингтоне, сообщили в пресс-службе Бутмана.

Вручение премии является флагманским ежегодным мероприятием организации Sustained Dialogue Institute, посвященным деятелям разных стран, чьи достижения вносят вклад в развитие мирного сосуществования людей всех рас и национальностей. Игорь Бутман станет первым российским деятелем культуры, удостоенным этой награды.

В этом году премия вручается двум всемирно известным музыкантам – саксофонисту Игорю Бутману и трубачу Уинтону Марсалису в знак признания их вкладов в развитие межкультурного диалога посредством искусства.

После церемонии вручения премии состоится гала-концерт, посвященный этому событию.