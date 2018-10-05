МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Седьмая деловая площадка Санкт-Петербургского международного культурного форума стартует 15 ноября и продлится до 17 ноября, сообщили организаторы форума.

"С 15 по 17 ноября в Российском этнографическом музее будет работать деловая площадка VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятия пройдут в рамках трех ключевых треков – "Меценатство в культуре", "Культура и бизнес: синергия успеха", "Инновации и культура", — говорится в сообщении.

Организаторами форума выступает правительство РФ, министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 4 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета.

Отмечается, что дискуссии будут посвящены самым актуальным вопросам: возможностям для реализации проектов в области культуры с применением новых технологий и сервисов, защите интеллектуальной собственности, сохранению наследия и роли культуры в продвижении городов, регионов и стран. Программа также включает в себя марафон бизнес-кейсов, мастер-классы и лекции с ведущими экспертами, презентация платформы Cinemico и другое.

"Насыщенная деловая повестка объединит более 25 мероприятий различных форматов. Состоятся подписания десятков важных соглашений между учреждениями культуры, некоммерческими, государственными и коммерческими организациями", — подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что в этом году эксперты уделят исключительное внимание цифровым технологиям и возможностям их применения в культуре во время дискуссии на сессии "Для чего большие данные нужны культуре?".

Кроме того, на протяжении 48 часов во время проведения форума международные стартапы будут разрабатывать способы применения своих технологий для решения задач, поставленных ведущими культурными учреждениями России, среди которых Большой драматический театр имени Товстоногова, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей истории ГУЛАГа и другие.

Уточняется, что итогом работы лаборатории станут инновационные технологичные решения. "Результаты будут оцениваться жюри, в которое войдут представители организаций-участников проекта, меценаты и IT-специалисты. Лучшие решения получат шанс на внедрение в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Также одним из центральных мероприятий Деловой площадки станет сессия, посвященная перспективам и потенциалу российско-итальянского сотрудничества. Сообщается, что в сессии примут участие ведущие деятели культуры и искусства, политики двух стран и представители проекта "Русские сезоны".

Деловая площадка форума ежегодно становится местом притяжения ведущих специалистов в области культуры и образования, представителей государственной власти, политиков и бизнесменов, глав национальных и международных организаций, объединений и союзов, экспертов и лидеров мнений.