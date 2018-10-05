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Культура

Театр балета имени Якобсона открывает 50-й сезон гастролями во Владикавказе

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© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкВид города Владикавказа. Архивное фотоВид города Владикавказа. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Театр балета имени Леонида Якобсона открывает свой 50-й сезон 5 октября выступлением во Владикавказе на Втором международном кавказском фестивале "Мариинский – Владикавказ", сообщили в пресс-службе Мариинки.

Загреб, Хорватия. Архивное фото
© Depositphotos / joyfull
Петербургский Театр балета имени Леонида Якобсона выступит в Загребе
Юбилейный сезон театра ознаменован 115-летием со дня рождения основателя коллектива Леонида Якобсона, которое будет отмечаться в январе. В преддверии памятной даты театр с начала сезона приступает к работе над специальной программой вечера одноактных балетов, в которую войдут восстановленные и обновленные миниатюры мастера. Обновление коснется визуальной составляющей балетов – над сценографией работают Альона Пикалова и Татьяна Вюшинская, над костюмами – Татьяна Ногинова.

Британский хореограф Даглас Ли начинает репетиции премьеры, которая войдет во второе отделение юбилейного вечера. Это балет "Жар-птица" Игоря Стравинского, которая не повторяет шедевр Михаила Фокина, созданного по заказу Дягилева для "Русских сезонов". Британский хореограф, развивающий в своем творчестве принципы неоклассики, известен в России своими работами в Пермском театре оперы и балета, которые были отмечены премией "Золотая маска". Над сценографией работает известный театральный художник Эва Адлер. Премьера включена в программу "Под эгидой Форума" VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В первой половине сезона театра даст несколько представлений на исторической сцене Мариинского театра: 22 октября и 5 декабря покажет премьеру прошлого сезона "Дон Кихот" в постановке Йохана Кобборга, хореографа, мировой звезды, экс-премьера Лондонского Королевского балета. Автор сценографии – знаменитый французский театральный художник с русскими корнями Жером Каплан, известный в России по работе в Большом театре с хореографом Алексеем Ратманским над балетом "Утраченные грезы" на музыку Леонида Десятникова.

Труппа 19 ноября и 10 декабря покажет на Мариинской сцене "Спящую красавицу" в версии известного французского хореографа, танцовщика и педагога Жана-Гийома Бара, который, как писала пресса, продолжил традиции своего предшественника "русского француза" Мариуса Петипа, возродив на петербургской сцене шедевр великого мэтра".

На сцене Дворца культуры им. Ленсовета театр 31 октября покажет балет "Щелкунчик".

Свой гастрольный сезон труппа откроет выступлениями в России – концерты пройдут во Владикавказе в рамках фестиваля "Мариинский – Владикавказ". На сцене Национального театра оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания 5 и 6 октября труппа исполнит миниатюры Леонида Якобсона. Спектакли будет предварять краткий экскурс по творческой биографии Мастера и его коллектива. Один из спектаклей будет дан для школьников и студенчества города.

Театр Якобсона примет участие в культурной программе "Дней Санкт-Петербурга в Тбилиси". Десятого октября будет дан балет "Дон Кихот" в постановке Йохана Кобборга на сцене Тбилисского театра имени Грибоедова.

С 14 по 30 декабря отправится в тур по Японии, где выступит в восьми городах и представит балеты: "Щелкунчик", "Лебединое озеро" и Гала-программу. Масштабные гастроли труппы состоятся во Франции с 4 января по 19 февраля, будут представлены балеты "Лебединое озеро", "Спящая красавица" и "Шопениана" в 12 городах страны. В конце февраля труппа уедет в Италию, где представит спектакли "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" до 18 марта.

В мае (с 9 по 12) Театр Якобсона будет представлять балетное искусство Санкт-Петербурга в рамках "Дней Санкт-Петербурга в Антверпене", которые приурочены к 60-летию установления связей между Петербургом и вторым по значению городом Бельгии. На сцене Городского театра Антверпена будет дан спектакль "Спящая красавица". Этот же балет труппа представит на сцене Большого театра Женевы с 27 по 30 июня.

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