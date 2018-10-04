В Армении шестое октября объявили днем траура в связи с кончиной Азнавура

ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. В Армении 6 октября объявлен траурным днем в связи с кончиной Азнавура, сообщили в пресс-службе правительства.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Результаты вскрытия показали, что отек лёгких привел к сердечно-легочной недостаточности, что и стало причиной смерти.

"В день похорон национального героя Армении, постоянного представителя республики в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях, чрезвычайного и полномочного посла Армении в Швейцарии, известного певца, композитора, писателя, киноактера и общественного деятеля Шарля Азнавура, объявить 6 октября траур", — говорится в распоряжении премьера, размещенном на сайте кабмина.

В соответствии с документом, органы госуправления и местного самоуправления приспустят государственные флаги.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Ранее стало известно, что президент Армении Армен Саркисян отправится из Нью-Йорка, где он находится с рабочим визитом, во Францию для участия в похоронах шансонье. Гражданская панихида пройдёт в пятницу в Доме инвалидов в Париже.