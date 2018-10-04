МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Народный артист России Николай Караченцов находится в больнице, но уже идет на поправку, рассказала РИА Новости его жена Людмила Поргина.

"Николай Петрович уже 20 дней находится в клинике с воспалением легких. Но сейчас правое легкое уже чистенькое, ждем, когда выправится левое, тогда мы отправимся на дачу", — сказала она.

По ее словам, все идет нормально, состояние Караченцова с каждым днем улучшается. "Так что все в порядке, нет причин беспокоиться", — подчеркнула Поргина.

В начале ноября прошлого года супруга актера рассказала, что у него нашли злокачественную опухоль в легком. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

В феврале 2005 года Караченцов попал в аварию в Москве и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.