Мединский одобрил идею дополнить названия аэропортов России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский одобрил общественную инициативу по присвоению российским аэропортам имён выдающихся соотечественников; глава Минкультуры считает, что уже само ее обсуждение вызовет неподдельный интерес к истории и культуре России.

Инициаторами проекта "Великие имена России" выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ выступила агрегатором инициатив по реализации данной идеи. Не предлагается переименовывать воздушные гавани — речь идёт именно о дополнении официальных наименований.

"Удивительно, как эта идея раньше не приходила в голову. Потому что действительно — что может быть правильней, рациональней, логичней и честнее, чтобы использовать ворота в наши регионы, ворота в страну для пропаганды, популяризации, познавания нашей истории, нашей культуры… Само обсуждение вызовет широкий и неподдельный интерес к нашей истории и культуры", — заявил Мединский на круглом столе в Общественной палате РФ.

Он отметил, что традиция назвать воздушные гавани именами выдающихся людей уже существует в мире — это парижский Шарль-де-Голль, аэропорт Джон Кеннеди в Нью-Йорке, Луи Армстронг в Новом Орлеане, Леонардо да Винчи в Риме, аэропорт Моцарт в Зальцбурге.

"Конечно, это будет общественное обсуждение, конечно, это голосование. Конечно, в первую очередь будет учитываться мнение народа… Уверен, что эти названия должны быть известны не только внутри нашей страны, но и узнаваемы для международной аудитории, особенно когда это международный аэропорт", — сказал Мединский.

При этом он считает, что имена политических деятелей последних ста лет и вообще 20 века обсуждать неправильно, потому что существуют "споры об их роли в истории страны".

По мнению главы Минкультуры, упор должен быть сделан на деятелей российской культуры, при этом необходима географическая привязка — "тот, чьё имя мы обсуждаем, должен быть связан с этой землёй".

Как рассказал Мединский, учёные Военно-исторического общества уже предложили ряд имён. Так, для аэропорта в Астрахани предлагаются имена Хлебникова и Кустодиева, в Воронеже — Бунина и Платонова, в Екатеринбурге или Перми — Татищева, в Орле — Тургенева, в Пензе или Пятигорске — Лермонтова.

Целью проекта является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом.

Проект будет реализован в формате общенационального конкурса. В результате люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады российских аэропортов.