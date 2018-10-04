Десятый Большой фестиваль РНО завершится мировой премьерой

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Десятый юбилейный Большой фестиваль Российского национального оркестра (РНО) во главе с Михаилом Плетневым завершится 4 октября мировой премьерой концерта "Двойное зеркало" для баяна и виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, сообщили в пресс-службе оркестра.

Заключительный гала-концерт фестиваля, который пройдет концертном зале имени Чайковского, завершит программу юбилейного музыкального форума. В программе произведения для таких народных инструментов, как баян, домра и балалайка.

В этот вечер будет представлена мировая премьера концерта "Двойное зеркало" для баяна и виолончели с оркестром Ефрема Подгайца, Вариации на темы двух русских песен для домры и балалайки Александра Цыганкова, финал Концерта №1 для баяна с оркестром Николая Чайкина.

Гала-концерт представит еще одну премьеру – московскую "Татарские рапсодии" для баяна с оркестром Михаила Плетнева, которую он написал для своего отца Василия Павловича Плетнева – известного баяниста, дирижера оркестра народных инструментов, композитора и одного из основателей казанской баянной школы.

По признанию Михаила Плетнева, задумана "Татарская рапсодия" очень давно.

"Это произошло еще в мою бытность в Казани, откуда я уехал в 13 лет", — сказал композитор. Уже в Москве он неоднократно возвращался к этому замыслу и через 5 лет завершил работу над партитурой. По словам Плетнева, "все темы и музыкальный ряд придуманы им в татарском духе". Мировая премьера "Татарской рапсодии" прошла в Казани 13 марта 2018 года, и теперь московская публика сможет услышать это произведение.

В заключительном гала-концерте фестиваля примут участие: титулованный российский баянист, обладатель множества международных наград Фридрих Липс, а также Александр Бузлов (виолончель), Александр Цыганов (домра), Валерий Зажигин (балалайка) и другие. За пульт Российского национального оркестра в этот вечер встанет художественный руководитель фестиваля Плетнев.