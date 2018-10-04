Я выступал здесь не просто как фотограф, а как собиратель историй.

Есть снимок цеха, где одна женщина продолжает вручную шить салоны для лимузинов. Работает она, кстати, на машинке «Зингер» 1938 года. Но самое интересное в этом кадре — личные фотографии, прикрепленные на колонну справа. Вся ее жизнь запечатлена здесь: студенческие походы, праздники, работа на заводе и повседневный быт рядом с ним. И здесь же эстетика антиалкогольного плаката, календарь с иконой.

И все это происходит в 15 минутах езды от центра Москвы — настоящая машина времени.