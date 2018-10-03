МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатами в номинации "Развлекательная программа" в рамках индустриальной премии "ТЭФИ-2018" стали шоу "Танцы" (ТНТ) и "Вечерний Ургант" (Первый канал), передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии награждения.

Торжественная церемония вручения "ТЭФИ" проходит в среду в Московском театре мюзикла. В номинации "Ведущий развлекательной программы" победу одержали Антон Лирник и Роман Юнусов за "Шоу выходного дня" (СТС). Лучшей юмористической программой, по мнению жюри ТЭФИ, стало "Шоу "Уральских пельменей" (СТС).

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.