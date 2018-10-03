Лучшей детской программой на российском ТВ признан мультсериал "Три кота"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2018" в номинации "Программа для детей и юношества" стал мультсериал "Три кота", выходящий в эфир на канале "СТС", передает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Торжественная церемония проходит в среду в Московском театре мюзикла.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победители традиционно награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.