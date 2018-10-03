"Давай откусим ему голову?" Чем хорош антигеройский "Веном" с Томом Харди

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. В российский прокат 4 октября выходит "Веном" — фантастический боевик о пришельце-симбиоте. Главную роль в картине сыграл английский актер Том Харди, который на сей раз предстал в амплуа злодея из комиксов Marvel. Новый фильм уже оценила корреспондент РИА Новости.

© Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном" © Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном"

Персонаж по имени Веном известен широкому зрителю по популярной франшизе про Человека-паука. Кинодебют героя состоялся еще в 2007 году в заключительной части кинотрилогии с Тоби Магуайром "Враг в отражении". Спустя десять лет студия Sony, которой принадлежат права на персонажей комиксов о Питере Паркере, приступила к съемкам отдельного спин-оффа о злом пришельце в теле человека.

Изначально планировалось создать целую киновселенную про антигероев "Человека-паука", но в итоге "сольник" достался только Веному. Режиссер — Рубен Флейшер, известный по картинам "Добро пожаловать в Зомбилэнд" и "Охотник на гангстеров". Впрочем, фильм будет интересен не только фанатской аудитории. "Веном" самодостаточен и никак не пересекается с другими экранизациями Marvel.

Сюжет довольно типичный для жанрового кино. Успешный, но несдержанный журналист Эдди Брок лишается работы и невесты из-за скандального интервью с бизнесменом Карлтоном Дрейком, одержимым идеей подселить в тела людей инопланетных паразитов — так называемых симбиотов. В ходе расследования его экспериментов Брок сам становится носителем липкого черного и чрезвычайно наглого симбиота. Вместе они и есть антигерой по имени Веном.

© Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном" © Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном"

Зная о происхождении персонажа, зритель готовится к мрачному супергеройскому фильму, но у исполнителя главной роли — Тома Харди — свои планы. Его Веном получается в меру отталкивающим (антигерой все-таки), но обаятельно забавным.

Гэги щедро разбросаны по фильму, так что здесь нет ни чрезмерного пафоса, ни слащавой лирики, чем часто грешат супергеройские фильмы. Местами Том Харди напоминает Джима Керри в "Маске" — новая сущность лишь добавляет ему шарма, и бороться с ней герою как будто и не хочется.

© Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном" © Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном"

Самые яркие сцены — не драки и погони, а именно общение Брока с Веномом. Последний постоянно просит есть, предлагая своему носителю откусить кому-нибудь голову, обзывает Брока слабаком и дразнит за боязнь высоты. Неунывающий журналист обильно потеет, объясняя окружающим, что просто подцепил какую-то заразу.

В итоге персонаж Харди так хорошо ладит с инопланетной тварью, что в критический момент добровольно протягивает ему руку помощи, а заодно и предлагает прописку в своем организме, которому это соседство на пользу совсем не идет. Зато Броку так идут обретенные суперспособности, что и девушка сразу возвращается, и с работой вроде бы налаживается. К тому же мир спасать удобнее, когда переломанные ноги срастаются как по волшебству и забраться на небоскреб — дело пары секунд.

© Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном" © Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном"

Пожалуй, главную претензию можно предъявить к романтической линии картины, точнее к кастингу главной героини. Тридцативосьмилетняя американка Мишель Уильямс с нелепой челкой и в юбке японской школьницы смотрится в роли адвоката и боевой подруги Венома совсем невыигрышно. Не спасают даже шутки про феминизм. Фанатичный бизнесмен Карлтон Дрейк в исполнении Риза Ахмеда и то более убедителен. Традиционно не обошлось и без камео Стэна Ли — создателя Человека-паука и охапки других супергероев.

На фоне современных супергеройских саг "Веном" получился в меру безыскусным и по-хорошему старомодным. Кого-то из фанатов комикса, вероятно, разочарует минимальное количество крови и жестоких сцен, которыми, например, изобилуют фильмы про еще одного марвеловского антигероя "Дэдпула".

© Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном" © Columbia Picture (2018) Кадр из фильма "Веном"

Неприятными здесь могут показаться только эпизоды внедрения симбиотов в носителя-человека. В целом же "Веном" — по-детски наивное и целомудренное (даром что прокатный рейтинг — 16+), но при этом динамичное кино, где сюжет не провисает из-за долгих нравоучительных диалогов.

В рукаве у "Венома" есть и пара сюрпризов. Во избежание спойлеров зрителям стоит дождаться сцен после титров. На них, кстати, звучит новый трек Эминема. Да и в целом саундтрек под стать фильму — энергичный, без претензии и совсем не страшный.