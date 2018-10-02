Министерство культуры планирует упростить выдачу прокатных удостоверений

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с "Госфильмофондом" планируют упростить процедуру получения прокатного удостоверения с 1 января, исходные материалы для его получения будет разрешено предоставлять не на пленке, а в цифровом формате, сообщил замминистра культуры РФ Павел Степанов на пресс-конференции во вторник.

"Последний год обсуждается вопрос сдачи соответствующих документов для получения прокатного удостоверения на фильм. Как раз та задача, которую сейчас решает Вячеслав Николаевич Тельнов (глава Госфильмофонда), позволит эту ситуацию упростить, отказаться от сдачи видеоматериалов на получение прокатного удостоверения на пленке, что серьезным образом упростит как получение прокатного удостоверения, так и сделает этот процесс более удобным для правообладателей и прокатчиков, которые обращаются за выдачей прокатного удостоверения. Мы планируем этот механизм ввести с 1 января следующего года", — сказал Степанов

В свою очередь Тельнов также отметил, что цифровые носители упростят процедуру получения прокатного удостоверения, но в то же время, хранение исходных материалов на пленке необходимо.

Госфильмофонд — основной архив кинофильмов РФ, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия России. Его коллекция насчитывает более 70 тысяч наименований — от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тысяч предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и др.