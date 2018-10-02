Министерство культуры планирует упростить выдачу прокатных удостоверений

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министерство культуры РФ совместно с "Госфильмофондом" планируют упростить процедуру получения прокатного удостоверения с 1 января, исходные материалы для его получения будет разрешено предоставлять не на пленке, а в цифровом формате, сообщил замминистра культуры РФ Павел Степанов на пресс-конференции во вторник.
В свою очередь Тельнов также отметил, что цифровые носители упростят процедуру получения прокатного удостоверения, но в то же время, хранение исходных материалов на пленке необходимо.
Госфильмофонд — основной архив кинофильмов РФ, который входит в число особо ценных объектов культурного наследия России. Его коллекция насчитывает более 70 тысяч наименований — от немых картин братьев Люмьер до работ современного российского и зарубежного кинематографа. Также здесь хранится около 450 тысяч предметов, связанных с темой кино: плакаты, фотографии, литературные сценарии, монтажные листы и др.