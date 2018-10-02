Бортко назвал Карцева "чрезвычайно важным человеком" в своей жизни

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Кинорежиссер, первый зампред комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в разговоре с РИА Новости рассказал, что народный артист России Роман Карцев был важным человеком в его жизни, который учил его добру и злу, и отметил, что ему повезло работать с артистом.

Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц. По словам Бортко, Карцев — "чрезвычайно важный человек" в его жизни. "Он меня учил добру и злу — в этом его самая главная роль, а то, что мы делали с ним "Собачьем сердце" и "Мастере и Маргарите" — это просто мне повезло в этой жизни. Как и нам тоже всем", — сказал Бортко РИА Новости.

Карцев — советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнера в 1992 году выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 году был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.