СМИ узнали, что семья Азнавура против национальной церемония прощания

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Семья французского шансонье Шарля Азнавура, который скончался в ночь на понедельник, выступает против национальной церемонии прощания с певцом, сообщает радиостанция RTL.

Причины такого решения не уточняются.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро были проданы 100 миллионов дисков, написаны 1,2 тысячи песен, сыграны 80 ролей в фильмах, выпущены 294 альбома и проведены более 1 тысячи концертов в 94 странах мира.