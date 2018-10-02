Гафт назвал Карцева великим артистом, обладающим уникальным юмором

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народный артист России Валентин Гафт назвал Романа Карцева великим артистом и человеком, обладающим уникальным юмором, об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц. "Ушел великий артист и человек, обладающий уникальным юмором, человеческим, народным юмором. Роман Карцев, Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий — это наша гордость, я очень тоскую и переживаю его уход. Роман был наивен, как ребенок, и умен, как философ, он умел в не очень сильное содержание вложить глубокий смысл", — сказал Гафт.

По его словам, выступление "фантастического дуэта Карцев-Ильченко" было настоящим подарком зрителям. "Это пример, когда два человека и один стул, а оторваться невозможно — смешно и грустно так, что у тебя начинает закатываться сердце, в хорошем смысле. Таких нет больше", — добавил он.

Гафт рассказал, что снимался с Романом Карцевым в фильме Эльдара Рязанова "Небеса обетованные".

"Какое это счастье – работать с ним, набираешься ума и профессионального мастерства, еще раз повторю — великий артист, и он навсегда останется с нами", — сказал Гафт.