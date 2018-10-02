Стала известна причина смерти Шарля Азнавура

ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Смерть всемирно известного французского шансонье Шарля Азнавура вызвана естественными причинами, он умер от отека легких, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на результаты вскрытия.

Азнавур скончался на 95-м году жизни в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции.

Как сообщает телеканал, результаты вскрытия показали, что отек легкий привел к кардиореспираторной недостаточности, что и стало причиной смерти.

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.