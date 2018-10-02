Московский театр миниатюр изменит репертуар из-за кончины Карцева

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московский театр миниатюр изменит репертуар из-за кончины актера театра, народного артиста России Романа Карцева, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Ранее в пресс-службе РИА Новости сообщили, что Карцев скончался во вторник утром в одной из московских больниц.

"Да, конечно (репертуар будет изменен — ред.). Выступают у нас артисты сами, понятно, что его выступлений не будет. Но у них не было совместных концертов, они все индивидуально выступали", — сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Карцев советский и российский артист эстрады, театра и кино. Известен зрителям по ролям в картинах "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи", "Мастер и Маргарита". На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко в жанре эстрадной репризы. После смерти своего постоянного партнёра в 1992 году, выступал на эстраде с моноспектаклями.

Настоящее имя Роман Кац. В 1962 года был принят в Театр миниатюр Аркадия Райкина, где по совету Аркадия Райкина взял сценический псевдоним Роман Карцев. У артиста осталась супруга, бывшая танцовщица кордебалета Виктория Кассинская, дочь и сын.