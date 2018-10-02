Умер Роман Карцев

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Народный артист России Роман Карцев умер в возрасте 79 лет в Москве, сообщила РИА Новости его директор Наталья Жеромская.

"Да, действительно. Это случилось сегодня в больнице, в районе девяти часов утра", — подтвердили в пресс-службе Московского театра миниатюр.



По данным Пятого канала, на протяжении последних трех месяцев артист находился в больнице. Точная причина смерти пока неизвестна.

Карцев начал актерскую карьеру, получив приглашение в самодеятельный студенческий театр "Парнас-2" при Одесском институте инженеров морского флота. В 1972 году заочно окончил актерский факультет ГИТИСа. Наибольшую популярность артисту принесли роли в таких фильмах, как "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита".