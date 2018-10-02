Жизнь Большого театра покажут в прямом эфире в Facebook

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Жизнь Большого театра покажут во вторник в прямо эфире на его странице в Facebook, сообщили в пресс-службе ГАБТ.

"Один день из жизни мирового балета" — программа, которая в прямой трансляции в Facebook даст возможность зрителю заглянуть за кулисы ведущих балетных трупп мира. Как и в предыдущие четыре года, можно будет "побывать" на репетициях и услышать размышления об искусстве балета ведущих педагогов и артистов театров.

Участниками трансляции в этом году станут: Австралийский балет (с 4.00), затем Большой театр (с 9.00), а завершит – Королевский "Ковент-Гарден" (с 14.00).

В программе, которая будет длиться пять часов, Большой театр представит: сюжет из балетной школы ГАБТ в Бразилии, утренний класс прославленного педагога Бориса Акимова, репетиции балетов, премьеры которых состоялись в прошлом году ("Забытая земля", "Нуреев", "Анна Каренина"), а также "Баядерка".

Зрители побывают на индивидуальных занятиях солистов балетной труппы Большого — Дениса Родькина, итальянца Якопо Тисси, на репетициях подающих надежду танцовщиков – Марка Чино и Егора Геращенко, услышат рассказ Александра Ветрова о своих подопечных, а также смогут побывать в Екатеринбурге на встрече с хореографом Вячеславом Самодуровым.