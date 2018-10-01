В Петербурге зрители отмененного концерта Азнавура получили обратно деньги

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Деньги за билеты на несостоявшийся в апреле этого года концерт французского шансонье Шарля Азнавура в Санкт-Петербурге, который первоначально планировалось перенести на апрель 2019 года из-за недомогания артиста, вернули зрителям, сообщила РИА Новости директор — художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

Концерт Шарля Азнавура должен был состояться 25 апреля 2018 года в БКЗ "Октябрьский". Однако на репетиции певцу стало плохо, концерт первоначально планировали перенести на апрель 2019 года. Затем на сайте БКЗ появилась информация, что концерт Азнавура отменен, а билеты подлежат возврату в кассы БКЗ, возврат электронных билетов производится через сайты операторов.

"Мы первоначально объявили перенос концерта, а через два дня сделали отмену и приняли проданные билеты", — сказала Лавринович.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Исполнителю было 94 года. Азнавур родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

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