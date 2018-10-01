Шедевры Азнавура надолго переживут его, считает Макрон

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Шедевры знаменитого французского шансонье Шарля Азнавура надолго переживут его, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее стало известно, что Азнавур скончался в ночь на понедельник в своем доме на юге Франции. Исполнителю было 94 года.

"Будучи полностью французом, неискоренимо связанный со своими армянскими корнями, узнаваемый во всем мире Шарль Азнавур сопровождал радости и печали трех поколений", — написано в официальном аккаунте французского лидера в Twitter.

Макрон, говоря об Азнавуре, подчеркнул, что "его шедевры, его тембр, его сияние надолго переживут его самого".

Азнавур родился во Франции в семье выходцев из Армении. Он признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1,2 тысячи песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более тысячи концертов в 94 странах мира.

Подробнее о биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости>>