РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Умер известный певец Шарль Азнавур

Сюжет:
Умер Шарль Азнавур (12)
(обновлено: 16:41 01.10.2018)
11325223
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФранцузский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Архивное фотоФранцузский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Французский певец Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя музыканта.

Певец Шарль Азнавур с поклонницей в президентском комплексе в Иерусалиме в связи с награждением премией Рауля Валленберга. 26 октября 2017
© AFP 2018 / Gali Tibbon
Шарль Азнавур получил награду за спасение евреев
Отмечается, что шансонье ушел из жизни минувшей ночью в своем доме на юге Франции. В своем недавнем турне по Японии Азнавур был вынужден  отменить ряд выступлений из-за перелома руки.

Телекомпания CNN и журнал Time признали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. За свою 70-летнюю карьеру он продал 100 миллионов дисков, написал 1,2 тысячи песен, сыграл 80 ролей в кино, выпустил 294 альбома и дал более тысячи концертов почти в ста странах мира.

Азнавур удостоился многих национальных наград, в том числе звания Национальный герой Армении, был офицером французского Ордена Почетного легиона, носил почетное звание Рыцарь Канады.

Он также был награжден "золотым львом" Венецианского кинофестиваля в 1971 году, а также почетной премией "Сезар" и почетным призом Каннского фестиваля.

В 2017 году Азнавур получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Вечная любовь Шарля Азнавура
© AFP 2018 / Fabrice CoffriniАзнавур происходил из семьи этнических армян, переехавших во Францию.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Азнавур происходил из семьи этнических армян, переехавших во Францию.
© AFP 2018Учился в артистической школе, в девять лет уже пел и играл на сцене.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018
Учился в артистической школе, в девять лет уже пел и играл на сцене.
© AFP 2018Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018
Азнавура и композитора, с которым он работал, заметила Эдит Пиаф и взяла их в турне по Франции и США.
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкС тех пор началась карьера Азнавура как шансонье.Французский артист Шарль Азнавур на репетиции
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
С тех пор началась карьера Азнавура как шансонье.
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AFP 2018 / B.N.I.P.P.
Шарль Азнавур написал более тысячи песен. Самые известные из них — "Богема", "Мама", "Молодость", "Как говорят", "Аве Мария", "Изабель".
© AP Photo / Bilal HusseinЗнаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Bilal Hussein
Знаменитую песню "Вечная любовь" Азнавур написал для фильма Владимира Наумова "Тегеран 43".
© AFP 2018 / Gali TibbonЗа 70-летнюю карьеру маэстро продано более 100 миллионов его дисков.Шарль Азнавур делает селфи с поклонницей в Иерусалиме
© AFP 2018 / Gali Tibbon
За 70-летнюю карьеру маэстро продано более 100 миллионов его дисков.
© AFP 2018 / Patrick HertzogАзнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.Шарль Азнавур с нападающим Юрием Джоркаевым перед матчем Франция-Армения, 31 марта 1999 год
© AFP 2018 / Patrick Hertzog
Азнавур сыграл более 90 ролей в кино и провел более тысячи концертов в 94 странах.
© AP Photo / Thibault CamusЭто первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур на церемонии вручения премии Victoires de la Musique
© AP Photo / Thibault Camus
Это первый французский исполнитель, получивший платиновый диск в Европе.
© РИА Новости / PAN PhotoПерейти в фотобанкАзнавур был командором французского ордена Почетного легиона.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает на своем концерте в Ереване
© РИА Новости / PAN Photo
Перейти в фотобанк
Азнавур был командором французского ордена Почетного легиона.
© AP Photo / Laurent ReboursМузыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.Шарль Азнавур и Лиза Миннелли на во время концерта в Париже
© AP Photo / Laurent Rebours
Музыкант был награжден орденом Отечества, почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией", а также медалью Рауля Валленберга — за участие в спасении евреев в годы Второй мировой войны.
© AP Photo / Damian DovarganesКогда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Damian Dovarganes
Когда певцу было 93 года, на "Аллее славы" в Голливуде открыли посвященную ему звезду.
© AP Photo / Francois MoriВ Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.Шарль Азнавур и Хафсия Херци на церемонии открытия каннского кинофестиваля
© AP Photo / Francois Mori
В Армении Шарль Азнавур был удостоен звания национального героя.
© AP Photo / Keystone/Patrick AviolatВ 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур
© AP Photo / Keystone/Patrick Aviolat
В 2010 году вершину на Памире назвали пиком Азнавура.
/

"Мастодонт жанра"

Шарль Азнавур. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Шарль Азнавур получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде в возрасте 93 лет
Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала Азнавура великим певцом и несравненным поэтом, оставившим "репертуар непревзойденного богатства".

По ее словам, все французы оплакивают его талант.

В Союзе композиторов Армении Азнавура назвали "послом Армении" и "эталоном армянина", который представлял страну долгие годы жизни за рубежом.

"Он был человеком ренессанса, который вобрал в себе все лучшее, что может быть у человека искусства… Его творчество оказывает и будет оказывать непосредственное влияние на тех, кто работает в этом жанре", — сказал председатель Союза Арам Сатян.

По словам Льва Лещенко, Азнавур был настоящим лидером шансона.

"Печально, что уходят такие мастодонты, которые озвучивали своим голосом целые эпохи. Он соединял целые поколения. Азнавур был настоящим лидером шансона, он, собственно, и определил этот жанр, после него появились французские шансонье", — сказал Лещенко.

По его словам, Азнавур любил своих зрителей, много гастролировал и всегда был в завидной физической форме. "У него был молодой голос, не стертый. Мы с ним выступали в Кремле в прошлом году, я слышал его вживую. Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения", — заключил певец.

О биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости >>

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Владимир Педяк
жизнь человека не вечна, но "вечная любовь" от Азнавура будет жить в веках...
16:49
01.10.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена