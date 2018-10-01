Умер известный певец Шарль Азнавур

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Архивное фото

Французский шансонье, писатель и актер Шарль Азнавур выступает в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Французский певец Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя музыканта.

Отмечается, что шансонье ушел из жизни минувшей ночью в своем доме на юге Франции. В своем недавнем турне по Японии Азнавур был вынужден отменить ряд выступлений из-за перелома руки.

Телекомпания CNN и журнал Time признали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. За свою 70-летнюю карьеру он продал 100 миллионов дисков, написал 1,2 тысячи песен, сыграл 80 ролей в кино, выпустил 294 альбома и дал более тысячи концертов почти в ста странах мира.

Азнавур удостоился многих национальных наград, в том числе звания Национальный герой Армении, был офицером французского Ордена Почетного легиона, носил почетное звание Рыцарь Канады.

Он также был награжден "золотым львом" Венецианского кинофестиваля в 1971 году, а также почетной премией "Сезар" и почетным призом Каннского фестиваля.

В 2017 году Азнавур получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

"Мастодонт жанра"

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен назвала Азнавура великим певцом и несравненным поэтом, оставившим "репертуар непревзойденного богатства".

По ее словам, все французы оплакивают его талант.

В Союзе композиторов Армении Азнавура назвали "послом Армении" и "эталоном армянина", который представлял страну долгие годы жизни за рубежом.

"Он был человеком ренессанса, который вобрал в себе все лучшее, что может быть у человека искусства… Его творчество оказывает и будет оказывать непосредственное влияние на тех, кто работает в этом жанре", — сказал председатель Союза Арам Сатян.

По словам Льва Лещенко, Азнавур был настоящим лидером шансона.

"Печально, что уходят такие мастодонты, которые озвучивали своим голосом целые эпохи. Он соединял целые поколения. Азнавур был настоящим лидером шансона, он, собственно, и определил этот жанр, после него появились французские шансонье", — сказал Лещенко.

По его словам, Азнавур любил своих зрителей, много гастролировал и всегда был в завидной физической форме. "У него был молодой голос, не стертый. Мы с ним выступали в Кремле в прошлом году, я слышал его вживую. Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения", — заключил певец.

О биографии Шарля Азнавура читайте в справке РИА Новости >>