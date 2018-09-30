Театр имени Маяковского в воскресенье представит первую премьеру сезона

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Первой премьерой сезона в театре им. Маяковского 30 сентября станет спектакль "Москва. Дословно" в постановке режиссера Никиты Кобелева с участием студентов Мастерской Миндаугаса Карбаускиса, сообщили в пресс-службе театра.

В прошлом году после большого перерыва после ухода легендарного худрука театра Андрея Гончарова, который много сил отдавал преподаванию в ГИТИСе, у "Маяковки" снова появился свой курс в этом вузе, который набрал Миндаугас Карбаускис, возглавляющий сейчас театр. И именно работа студентов Мастерской Карбаускиса откроет парад премьер театра им. Маяковского в новом сезоне.

Новый спектакль о Москве. В течение нескольких месяцев студенты общались с москвичами, результатом этих встреч и бесед стали сотни самых разных историй, многие из которых вошли в спектакль. Персонажи – профессора и бродяги, музыканты и художники, гости столицы и его коренные жители.

Режиссер Никита Кобелев не первый раз обращается к документальному театру: вместе с Сашей Денисовой он несколько лет руководил Студией-Off Театра Маяковского – первой документальной студией при репертуарном театре. Там были созданы такие спектакли, как "Девятьподесять" — об истории театра, "Декалог на Сретенке" — о нарушении заповедей в современной Москве.

"Еще когда Миндаугас только набирал курс, мы уже знали, что будет семестр, посвященный документальному театру и вербатимам, — сказал РИА Новости режиссер. — Первое, с чего я начал эту работу – отправил ребят с определенным набором вопросов и задач в разные места Москвы. Вербатим требует не только актерского профессионализма, но и соучастия человеческого, умения заинтересовать собеседника, правильно задать вопрос, разговорить. Из множества принесенных ребятами историй, мы отобрали лучшие и попробовали создать спектакль. Получился разговор о сегодняшнем дне, дающем представление о том, что происходит сегодня с москвичами, как изменилась Москва".

По словам Кобелева, это работа была важной и для самих ребят, она помогла увидеть реальную жизнь вокруг себя, и это во многом изменило их отношение к людям, они стали более внимательны, понимая, что за каждым человеком стоит своя история, у каждого свой особый мир.

"Вместе с нами на постановке работал фотограф Антон Акимов, один из авторов книги "Истории московских домов, рассказанные их жителями". И его фотографии, которые мы показываем в течение спектакля, содержат свой особый сюжет, где-то совпадая с историями, а где-то говоря что-то свое о том, что нас окружает", — отметил режиссер.

Премьерные показы пройдут 30 сентября, 7 и 28 октября. Начало всех спектаклей в 15.00.