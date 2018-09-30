РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Названы победители международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне

(обновлено: 01:58 30.09.2018)
0560
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБританская актриса Джуди Денч, получившая на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне почетную награду Доностия за вклад в кинематограф. Архивное фотоБританская актриса Джуди Денч, получившая на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне почетную награду Доностия за вклад в кинематограф. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 30 сен — РИА Новости. Фильм испанского режиссера Исаки Лакуэсты "Между двумя водами" (Entre dos aguas) выиграл главный приз на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Кадр из фильма Акварель
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Голливуд ждет революция: россиянин снял фильм в формате 96 кадров в секунду
Это вторая "Золотая раковина" режиссера. В 2011 году высшей награды был удостоен его фильм "Двойные следы".

Специальной премии жюри удостоен фильм филиппинского режиссера Брильянте Мендосы "Альфа, право убивать". Действие картины, основанной на реальных событиях, происходит в Маниле и повествует о конфронтации между наркокартелями и специальным подразделением полиции.

Лучшей актрисой признана Пиа Тьелта, сыгравшая в фильме "Слепое пятно", а "Серебряную раковину" как лучший актер получил аргентинец Дарио Грандинетти, сыгравший главную роль в фильме "Красный". Режиссер этого фильма, события которого развиваются в 1970 годы в Аргентине, Бенхамин Найштат удостоен "Серебряной раковины", а Педро Сотеро получил признание жюри за лучшую операторскую работу в этом же фильме.

Актриса Шиван Фэллон, режиссер Ларс фон Триер и актриса Софи Граболь на фотосессии фильма The House That Jack Built в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сотня зрителей ушла с премьеры нового фильма Ларса фон Триера в Каннах‍
Премию жюри как лучшие сценаристы получили Пол Лаверти за фильм "Юлий", а также Луи Гаррель и Жан-Клод Каррьер за "Верного мужчину".

На церемонии прозвучало немало политических заявлений. Педро Сотеро требовал освобождения из тюрьмы бывшего президента Бразилии Лула да Силва, которого он назвал "политзаключенным", британский сценарист Пол Лаверти критиковал американскую и израильскую политику в отношении Кубы, а Луи Гаррель требовал освобождения из заключения осужденного за терроризм Олега Сенцова, заявив, что "хочет разделить свою премию с ним".

"Учитывая, сколько сегодня говорят о политике, в мире дела обстоят плохо", — сказал аргентинский режиссер Бенхамин Найштат, который посвятил свою речь проблемам в культуре Аргентины. "Культура — часть гордости народа, а на гордость — не дело бизнеса", — сказал он.

На фестивале было представлено несколько фильмов российских режиссеров. "Лето" Кирилла Серебренникова участвовало в программе "Жемчужины", где демонстрируются картины, удостоенные ранее премий международных фестивалей и отмеченные критиками, и претендовало на приз зрительских симпатий.

Кадр из фильма Лето
© Hype Film (2018)
"Лето" без "Кино": почему фильм Кирилла Серебренникова не о Викторе Цое
Фильм российского режиссера "Сердце мира" Наталии Мещаниновой участвовал в программе "Новые режиссеры". Фильм Андрея Клычникова "Сирин" — в конкурсе Nest Film Students, в рамках которого свои работы показывают студенты.

Фестиваль в Сан-Себастьяне прошел уже в 66-й раз, впервые он состоялся 21 сентября 1953 года. Высшие награды фестиваля — "Золотая раковина" (за лучший фильм) и "Серебряная раковина" (вручается лучшему актеру, лучшей актрисе, лучшему режиссеру). Ежегодно на фестивале проходит вручение почетной награды "Доностия" за вклад в кинематограф. В этом году этот приз получили британская актриса Джуди Денч, американский актер и режиссер Дэнни ДеВито и японский режиссер Хирокадзу Корээда.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена