Шведская академия может потерять право вручения Нобелевки по литературе

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Глава Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен заявил в интервью агентству Рейтер, что Шведская академия может быть лишена права вручать награду в области литературы, если не проведет существенную реорганизацию.

"Если все будет продолжаться таким образом, и если им не удастся восстановить легитимность, мы можем быть вынуждены предпринять решительные шаги. Одним из таких шагов может стать запрос разрешения на то, чтобы какая-то другая организация отвечала за приз", — сказал Хейкенстен.

По данным агентства, академия согласилась пересмотреть свой регламент, включая состав Нобелевского комитета, члены которого, по словам Хейкенстена должны быть "компетентны" и не вовлечены в скандалы. "Я считаю, согласие пересмотреть регламент — это шаг в верном направлении, но им предстоит сделать еще несколько шагов, так что ситуация выглядит не очень хорошо", — добавил Хейкенстен.

Кризис в Шведской академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного директора стокгольмского литературного клуба "Форум" Жана-Клода Арно в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой. Сам Арно отвергает все обвинения. Кроме того, деятель женат на одной из членов академии Катарине Фростенсон. В середине апреля стало известно, что она приняла решение взять тайм-аут в работе в академии.

Также в начале мая стало известно, что Шведская академия на фоне возникшего кризиса из-за сексуальных домогательств, сообщила, что переносит присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год на следующий и намерена вручить награду параллельно с награждением лауреатов за 2019 год. Однако, как сообщил Хейкенстен, если академия не сможет "решить свои проблемы" в ближайшее время, то не получит разрешения выдавать литературную премию и в 2019 году.

Шведская академия была основана в 1786 году королем Густавом III по примеру французской для поддержки и развития шведского языка и литературы. В составе академии — 18 членов, которые выбираются на свой пост пожизненно голосованием постоянных членов академии.­­­ Со второго мая этого года действуют новые правила. Решение об этом из-за кризиса принял нынешний покровитель Шведской академии король Швеции Карл XVI Густав. Устав академии изменен таким образом, который позволяет добровольный выход из ее состава. Новым стало и то, что, если кто-либо из академиков не принимает участия в работе учреждения в течение двух лет, то он может считаться покинувшим академию.