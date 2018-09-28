Адвокат французского автора песен снова подаст в суд на Киркорова

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Мосгорсуд частично отменил отказ в иске французскому автору песен Жильберу Синуэ, просившему взыскать 15,5 миллионов рублей с российского певца Филиппа Киркорова за якобы плагиат песни, которую исполняла певица Далида, адвокат намерен подать в суд новый иск, сообщил РИА Новости представитель Синуэ Игорь Трунов.

"Мосгорсуд частично отменил решение суда, которым в иске было отказано. Фактически разбирательство запустили на второй круг", — сказал он.

Адвокат пояснил, что в первой инстанции рассматривались две версии возможной переработки песни Синуэ, с арабского и французского языков, в песню "Шелковая нить", которую исполнял Киркоров. "В части, касающейся арабской версии, Мосгорсуд решение суда оставил в силе, а в части французской — исключил из дела. Теперь мы подадим новый иск, касающийся переделки французского текста", — пояснил Трунов.

По мнению представителей истца, Киркоров нарушил авторские права Синуэ, исполняя кавер-версию на арабский вариант его песни 1977 года "Io t'amero" — "Helwa ya Baladi" под названием "Шелковый путь". Истец не давал согласие на переработку и перевод композиции на русский язык, однако певец включил песню в переводе Андрея Мосина в альбом "Ой, мама, шика дам!". Каталог с треком был передан от правообладателя Rolf Budde Musikverlag GmbH "Первому музыкальному издательству", но, по мнению заявителей, это не дает права исполнять или изменять композицию.

Представитель "Российского авторского общества" (РАО), выступала на стороне ответчика. В суде юрист отметила, что музыкальные произведения являются совершенно разными, так как перевод или переработка песни считается самостоятельной композицией, а значит иск должен быть отклонен. По ее словам, переработка зарегистрирована в "РАО" в качестве кавер-версии, что является соблюдением условий издательства.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани, который в 2016 году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни "Symphonic Space Dream". Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист Трунов были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.