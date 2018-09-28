Бузову оскорбила меркантильность отказавшегося от нее "миллионера"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Ведущая и певица Ольга Бузова оскорбилась тем, что участник реалити-шоу "Замуж за Бузову" предпочел борьбе за ее руку и сердце деньги, будучи "долларовым миллионером", рассказал РИА Новости пиар-директор певицы Антон Богословский.

В анонсе шестого выпуска передачи, опубликованном в официальном сообществе телеведущей во "ВКонтакте", Бузова расплакалась, узнав, что один из участников предпочел ей 2 миллиона рублей, что было возможно по правилам шоу. Из расширенной версии ролика, опубликованной в Instagram, становится понятно, что мужчина, забравший деньги, — Евгений Назаров.

"А вы бы не расстроились, не оскорбились, если бы жених, который пришел на передачу ради вас, предпочел вам деньги? А он представился долларовым миллионером, занимается криптовалютой", — прокомментировал Богословский.

Он отметил, что Бузова неоднократно говорила, что она рассматривала шоу не просто как игру на камеру, а как возможность найти свое счастье.

Ранее назвавшийся миллионером Назаров уже был гостем передач "Давай поженимся" и "Мужское/Женское".